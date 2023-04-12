Красиві привітання з Чистим четвергом 2023 року своїми словами

Цього дня обов’язково потрібно викупатися

Четвертий день Страсного тижня — велике свято Чистий четвер — 2023 року припадає на 13 квітня. Це свято присвячене одній із центральних подій у житті Ісуса Христа — Таємній вечері, на якій його зрадив Юда.

Головна традиція у Чистий четвер — це наводити лад у будинку. Вважається, що разом із брудом йде і весь негатив із житла. Також особливу увагу віряни приділяють купанню, оскільки вода в цей день наділяється цілющими здібностями.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші та душевні короткі привітання з Чистим четвергом 2023 року у прозі своїми словами, а також вітальні картинки та листівки, які подарують вашим близьким святковий настрій у це велике свято.

Привітання з Чистим четвергом 2023: картинки та листівки

Короткі привітання з Чистим четвергом 2023 року у прозі

Вітаю із Чистим четвергом. Бажаю позбутися смутку. Бажаю викинути з дому мотлох. Бажаю очистити душу від сумнівів. Бажаю з вірою та радістю в серці навести лад у думках та власному житті. І нехай Чистий четвер змиє з тіла всі недуги, прибере з дороги будь-які перешкоди.

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У Чистий четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, кохання та щастя. Нехай з дому геть підуть суми, нехай із серця вирветься смуток, нехай у твоєму житті не буде більше місця для плям з образ і поганих слів, нехай цей день подарує добру надію і удачу.

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Нехай Чистий четвер буде чистим у всьому: чистого та сонячного неба над головою, чистого та затишного дому, чистого та доброго серця, чистих та щирих людей поряд з тобою. Гарного настрою та прекрасного дня!

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Вітаю з Великим Господнім святом, з Чистим четвергом! Нехай чистота увійде сьогодні не тільки в наші будинки, а й у наші душі, наші помисли. Нехай світ навколо нас очиститься від скверни і знайде спокій, затихнуть бурі, і все замре в побожному очікуванні Святого Воскресіння Спасителя. Чистоти, тиші цього дня бажаю вам, і благословення Господнього.

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З Чистим четвергом я вітаю! Нехай твій дім чистотою наповниться, не буде місця в ньому образам чи суперечкам, щоб усі були у мирі та злагоді. Щоб було тільки місце для кохання, затишку та тепла.

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У чистий четвер я щиро, з добрими думками, бажаю очистити не тільки тіло, а й душу від усіх гріхів, а серце від вантажу, якщо такий є. Нехай дні наповняться щастям, любов’ю, милосердям та теплом. З чистим четвергом!

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.