З Чистим четвергом 2023 року! Яскраві святкові листівки, картинки та відеопривітання

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За три дні до великого свята Великодня відзначається не менш значущий день — Чистий четвер. Вважається, що цього дня відбулася Таємна вечеря, на якому Ісус Христос здійснив обмивання ніг своїх 12 учнів.

Щороку дата свята змінюється, адже залежить від святкування Воскресіння Господнього. 2023 року православні східного обряду відзначають Чистий четвер 13 квітня, а християни західного обряду вже відзначили свято 6 квітня.

У Чистий четвер заведено прибирати в будинку та починати готувати перші страви до Великодня. Також важливо відразу після пробудження вмитися, бажано з чимось срібним, покладеним у воду.

"Телеграф" склав добірку гарних відеопривітань, листівок та картинок зі святом Чистий четвер 2023 року українською мовою, які можна відправити вашим рідним та близьким у месенджерах та соціальних мережах.

Привітання з Чистим четвергом 2023: картинки та листівки

Відеовітання з Чистим четвергом 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.