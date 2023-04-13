Вітання з Чистим четвергом 2023: листівки, картинки та душевні побажання у віршах та прозі

У це свято заведено наводити лад у будинку.

За три дні до великого Христового Воскресіння відзначається не менш важливе свято — Чистий чи Великий Четвер. Дата святкування щороку змінюється, адже залежить від святкування Великодня. 2023 року православні східного обряду відзначають Чистий четвер 13 квітня.

За повір’ям, цього дня Ісус Христос омив ноги своїх учнів на Таємній Вечері, показавши цим приклад смирення та братерської любові. Тому обряди та прикмети дня безпосередньо пов’язані з водою. У цей день потрібно обов’язково викупатися до сходу сонця.

Також у Чистий четвер заведено розпочинати підготовку до Великодня: готувати паски, фарбувати яйця, а також проводять генеральне прибирання.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші привітання з Чистим четвергом 2023 року у листівках, картинках, віршах та прозі, які можна відправити вашим рідним та близьким у месенджерах чи соціальних мережах.

Привітання з Чистим четвергом 2023: картинки та листівки

Привітання з Чистим четвергом 2023 року: проза та вірші

Напередодні Великодня У день очищення і тіла, і душі Я привітати поспішаю вас сьогодні І надсилаю ці прості вірші. Нехай четвер очистить ваше серце, Нехай омиє тіло і думки, Як із відра вода – на вас проллється Благословення Боже на віки!

Нехай у Чистий четвер водиця змиє з тебе всі тривоги та смутку. Нехай підуть з твого дому всі біди та негоди. Нехай залишиться в душі світле щастя та радість. Нехай позбудеться серце твоє від смутку та образ, але не втратить віри у все добре і надію на краще.

На Чистий четвер нам роботи багато: Оселю і душу довести до ладу. Нехай цього дня не бариться робота, Хай будуть приємними ваші турботи, Хай лихо і гріх обминуть вашу хату, Хай буде здоров'я і щастя багато!

У день Чистого четверга хочу побажати Вам спокою у душі, гармонії та затишку у домі, любові у серці до всього світу. Нехай з Вами буде віра у краще, надія на процвітання, радість від зустрічі з майбутнім.

У день, що Чистим величають, Вас сердечно вітаю. Хай береже вас ангел світлий, З Четвергом вас, вдень привітним.

З Чистим четвергом я вітаю! Нехай твій дім наповниться чистотою, не буде місця в ньому образам чи суперечкам, щоб усі були в мирі та злагоді. Щоб було тільки місце для кохання, затишку та тепла.

Чую світлий благовіст, До закінчення йде піст. Пахнуть паски із печі, Великодні калачі. Всі у Чистий у Четвер Зранку і аж дотепер Обливаються водою Непочатою, святою, Щоби змити всі напасті, На здоров'я і на щастя. Хай молитва тихо ллється І Господь нам усміхнеться!

У цей незвичайний день я хочу побажати тобі всього найдобрішого, найсвітлішого, найпрекраснішого. Чистий четвер — гарна нагода навести лад, викинь непотрібний мотлох із серця, залиши там тільки щастя.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначають Великдень у 2023 році католики, а колись православні. Напередодні свята є ще одна важлива дата – Страсна п’ятниця.