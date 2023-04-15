Зі Світлим Великоднем 2023! Яскраві листівки, картинки та відеопривітання українською мовою

Ці привітання з Великоднем подарують вашим рідним та близьким святковий настрій.

У неділю, 16 квітня, православні східного обряду відзначають одне з найважливіших та світлих свят Христового Воскресіння чи Великдень. Це свято встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття.

Постійної дати свята немає, дата щороку різна і розраховується за місячним календарем. Більше того, дати святкування відрізняються у християн західного та східного обрядів. Католики відзначили Христову Неділю тижнем раніше — 9 квітня.

На честь цього світлого свята "Телеграф" зібрав найкращі музичні привітання з Великоднем 2023 року, а також красиві картинки та листівки українською мовою, щоб ви могли оригінально привітати своїх рідних, близьких та друзів.

Привітання з Великоднем 2023 — картинки та листівки

Музичні відеовітання з Великоднем 2023

"Телеграф" раніше розповідав, що заборонено робити на Великдень. Серед них речі, про які ми навіть не замислювалися.