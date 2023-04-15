Красиві короткі привітання з Великоднем 2023 року своїми словами

Великдень бажано відзначати у колі своїх рідних та близьких.

У неділю, 16 квітня, настає найсвітліше і найрадісніше церковне свято — Великдень, або Світле Христове Воскресіння. Зазначимо, що урочисте святкування цього дня розпочинається опівночі та відбувається у всіх православних храмах. Великодні богослужіння легкі та радісні.

Вітати на Великдень треба словами "Христос Воскрес!", а відповідати "Воістину Воскрес!". Це стародавній звичай, який дотримується досі.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі короткі привітання з Великоднем 16 квітня 2023 року у прозі, які можна відправити рідним, близьким, друзям та колегам у цей святковий день. Також ви зможете супроводити своє привітання гарною листівкою чи картинкою.

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки

Короткі вітання з Великоднем 2023 у прозі

Вітаю з Великоднем, Христе Воскрес! Щиро бажаю вам добробуту, серцевого спокою, радості та щастя! Нехай віра зміцниться і допоможе подолати будь-які складнощі, а всі ваші молитви знайдуть свій відгук!

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Христос Воскрес! У світле свято Великодня щиро бажаю довгого щасливого життя під мирним блакитним небом, в оточенні дорогих близьких людей, у поєднанні з вірним добрим успіхом, з постійним натхненням і прагненням до добрих справ.

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Бажаю, щоб світле свято Великодня було наповнене лише радісними емоціями, добром та справжнім дивом! Нехай твоє серце буде повне любові, щастя та гармонії! Нехай промені весняного сонечка зігрівають твої душу та тіло!

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У світле і добре свято Великодня від щирого серця хочу побажати, щоб у сім’ї всі були здорові, щоб поряд завжди були вірні і добрі друзі, щоб у справах чекав успіх і успіх, щоб життя сповнене було щастя, надії, любові та благодаті.

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Христос Воскрес! Від щирого серця вітаю зі святом воскресіння Христового! Нехай ваше життя і життя близьких і улюблених вами людей буде таким самим сонячним, радісним і рясним, як цього дня. Нехай Ангел-охоронець надійно захищає вас від бід, хвороб, приносить у вашу оселю світло, тепло і любов.

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Христос Воскрес! Світле та яскраве свято сьогодні! Нехай у душі у кожного буде веселка з радості, щастя, заспокоєння та світу. Я хочу побажати всім добра. Більше позитиву, приємних зустрічей. Нехай вас завжди оточують рідні та близькі люди. Щоб ви завжди відчували підтримку та розуміння, свою потребу та значущість. Добробуту та достатку вашому будинку.

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Христос Воскрес! І нехай у твоєму житті відбудеться таке ж велике диво. Вітаю з Великоднем і від душі бажаю сподіватися, мріяти, творити добро, вірити у все хороше, дарувати навколишнім кохання та отримувати у відповідь щирість. Бажаю миру та щастя у цьому світі.

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Вітаю з Великоднем і від щирого серця бажаю, щоб віра тебе ніколи не покидала, щоб надія твоя завжди вела тебе до початку щастя та любові. Нехай твій світ буде сповнений радістю і благодаттю, нехай і твоя душа, і життя твоє сповнені будуть неймовірною красою і відрадою.

"Телеграф" раніше розповідав, що заборонено робити на Великдень. Серед них речі, про які ми навіть не замислювалися.