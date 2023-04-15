Щасливої Пасхи! Яскраві привітання, картинки та листівки зі святом

Пропонуємо вам найкращі вітальні листівки та побажання у віршах з Великоднем 2023

Великдень або Христове Воскресіння – це велике церковне свято, яке встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Дата свята обчислюється за місячно-сонячним календарем, тому свято переходить. У 202-му році свято випадає на 16 квітня.

Цього дня заведено випікати паски, фарбувати яйця (фарби) та відвідувати урочисті богослужіння, щоб освятити святкову їжу.

"Телеграф" щиро вітає читачів із Великоднем! Спеціально для вас ми зібрали найкращі барвисті вітальні листівки та картинки зі світлим святом Христового Воскресіння, а також душевні вірші.

Привітання з Великоднем 2023 року у віршах

Весна розквітла наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

– Христос Воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

****

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

"Христос воскрес!" усі разом мерщій заспіваймо.

***

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Із Воскресінням –

Світлим святом!

Усмішок й радості багато!

Хай Божа ласка завітає

І щастям Вас благословляє!

Смакує паска на здоров'я,

І благодать іде з небес,

У день, наповнений любов'ю,

Радійте, бо Христос Воскрес!

Привітання з Великоднем 2023: картинки та листівки

"Телеграф" раніше розповідав, що заборонено робити на Великдень. Серед них речі, про які ми навіть не замислювалися.