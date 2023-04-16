З Великоднем! Душевні привітання у картинках та музичні листівки на будь-який смак

У світле свято Воскресіння Христового порадуйте близьких теплим побажанням

У 2023 році православні східного обряду відзначають важливе для всіх християн свято – Великдень – 16 квітня. Цього дня традиційно прийнято вітати один одного фразами "Христос Воскрес – Воістину Воскрес". Важливо побажати близьким всього найсвітлішого і найдобрішого.

Воскресіння Христове для багатьох українців є сімейним святом. Якщо немає можливості зібратися з рідними за одним столом та скуштувати дари з великоднього кошика, то як мінімум варто привітати один одного онлайн.

"Телеграф" з цієї нагоди публікує добірку гарних листівок із Великоднем. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет, щоб переслати друзям у зручному месенджері. Ви можете надіслати не лише звичайну картинку-вітання, а й музичну листівку до свята Воскресіння Христового.

Красиві листівки на Великдень 2023

З Великоднем! Ці листівки порадують ваших близьких та друзів. Не забудьте побажати їм миру, щастя, здоров’я й божої ласки!

Музичні листівки до Великодня українською та російською мовами (відео)

Приємні мелодії у поєднанні з душевними побажаннями – чудова ідея для привітання рідних із Великоднем. Музичні листівки також зручно відправляти у месенджерах, як і святкові картинки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначатимуть українці у квітні 2023 року. А також ми підготували для вас календар дат Великодня на найближчі сім років (за юліанським та григоріанським календарем).