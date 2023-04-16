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З Великоднем! Яскраві листівки і теплі привітання до свята українською мовою

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Традиційні великодні символи
Традиційні великодні символи. Фото pexels.com

Воскресіння Христове святкується за східною традицією 16 квітня 2023 року

В неділю, 16 квітня 2023 року, українці зустрічатимуть Великдень за юліанським календарем. В цей день православні християни відвідуються урочисті богослужіння в храмах. Напередодні в Єрусалимі відбувається церемонія сходження Благодатного вогню.

В день Воскресіння Христового віряни освячують свої великодні кошики у храмах. Традиційні складові – паски та крашанки. Великдень – світле свято, під час якого лунають багато теплих привітань і слів на честь воскресіння Ісуса.

Якщо немає можливості привітати рідних і друзів особисто, то виручить гарна листівка на Великдень 2023. "Телеграф" зробив для вас добірку найкрасивіших картинок до свято Воскресіння Христового з побажаннями миру Україні, щастя та здоров’я.

Гарні листівки на Великдень 2023 українською мовою

З Великоднем
З Великоднем
З Великоднем
З Великоднем

Привітання з Воскресінням Христовим 2023 українською

Листівка на Великдень
Листівка на Великдень
Листівка на Великдень
Листівка на Великдень

Раніше "Телеграф" пояснював, чому католики та православні святкують Великдень у різні дати. А також ми повідомляли, як вираховують дату Воскресіння Христового і коли ми будемо зустрічати свято у наступні роки.

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#Листівки #Великдень #Привітання