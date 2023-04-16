Привітання з Великоднем 2023: барвисті листівки та короткі побажання своїми словами
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Воскресіння Христове дає привід побажати близьким добра та порадувати душевним побажанням
В 2023 році згідно з юліанським календарем православні християни відзначають Великдень 16 квітня. Це найважливіший день для всіх вірян, головними символами якого є крашанки і паски. Традиційно напередодні в Єрусалимі проводять церемонію сходження Благодатного вогню, а вже в день Воскресіння Христового відбуваються урочисті богослужіння в храмах.
У Великдень прийнято прославляти воскресіння Ісуса і бажати один одному добра, здоров’я, миру та щастя. Якщо ваші близькі зараз не поряд, то ви можете надіслати їм святковий привіт онлайн. "Телеграф" підготував добірку гарних листівок з Великоднем 2023. Доповнити картинку можна коротким привітанням у прозі.
Найкрасивіші картинки на Великдень 2023
Просто завантажуйте барвисті картинки з Великоднем на свій гаджет і пересилайте близьким у Вайбер або в іншому зручному месенджері. Тепле привітання нікого не залишить байдужим.
Короткі вітання з Великоднем своїми словами
Привітання з Великоднем у прозі – чудовий варіант для СМС рідним та близьким у свято. У невеликому тексті ви зможете вмістити душевні побажання добра, щастя, миру, здоров’я і божої допомоги.
З Великоднем! Христос Воскрес! Нехай цього дня поряд зберуться рідні та друзі, щоби прославити День Світлого Воскресіння Христового. Бажаю міцного здоров’я, божого захисту тобі й твоїм близьким, щастя, добра, здоров’я і миру для України!
З великим святом Світлого Великодня! Нехай Ангел збереже від негараздів, а благодать не залишає серця. Чудес, весняного тепла, процвітання та миру! Христос Воскрес!
Вітаю з чудовим святом Святого Великодня! Добра, світла та мирного неба над головою! Нехай у серці панує гармонія! У будинку не зникає дзвінкий дитячий сміх, а за столом збирається вся родина! Добробуту, здоров’я, кохання та якнайшвидшої Перемоги України!
Христос Воскресає! Поспішаю привітати з цим чудовим святом! Смачних пасок і міцних крашанок! Нехай тебе та твоїх рідних оберігає Господь! Здоров’я, миру в Україні, любові й божої благодаті!
Раніше "Телеграф" повідомляв, чому різняться дати святкування Великодня у католиків та православних християн. А ще ми пояснили, як визначити дату відзначення Воскресіння Христового. Ми підготували календар усіх дат Великодня до 2030 року.