З днем дочки 2023 року! Барвисті привітання у картинках та листівках

День доньки – це свято краси, кохання та турботи.

У серії сімейних свят, окрім відомих Дня сім’ї, Дня матері та Дня батька, є також не менш важливе, але, на жаль, неофіційне свято — День дочки. В Україні він щороку відзначається 25 квітня.

На жаль, хто і коли придумав це свято невідомо. Є версія, що День доньок народився в Індії після ініціативи індійських чоловіків, які таким чином вирішили вшанувати своїх доньок.

Попри те, що свято неофіційне, з кожним роком воно стає дедалі популярнішим серед сімей, яке пощастило мати дочок.

"Телеграф" підготував добірку найкрасивіших вітальних картинок та листівок із Днем доньки, щоб люблячі батьки могли надіслати своє привітання своєму чаду, особливо якщо їхня дівчинка вже виросла і живе не з ними.

Привітання з Днем дочки 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята українці відзначають у квітні 2023 року. Також ми складали на цей місяць календар державних свят.