З Першим травня, святом весни і праці 2023! Гарні листівки і картинки

День праці – свято не про відпочинок на природі

У понеділок настає перший день травня. Цей же день у всіх пов’язаний із Днем праці, який відзначається у всьому світі, включаючи Україну. Як багато хто вважає, історія цього свята корінням сягає Радянського Союзу, проте це зовсім не так. Нагадаємо, що додаткові вихідні на травневі свята в Україні скасовано у зв’язку з воєнним станом у країні. "Телеграф" розповідає правдиву історію Дня праці та публікує гарні привітання з 1 травня у листівках та картинках, які ви можете надіслати своїм близьким у мережі.

День праці 1 травня: історія свята

Заснування Дня праці пов’язане з подіями, що трапились у США у 1886 році. У Чикаго 1 травня відбувся страйк робітників, які вимагали скорочення робочого дня до 8 години. До цього моменту вони працювали по 15-20 годин на добу та отримували мізерну заробітну плату. Того дня страйк закінчився безліччю жертв. Подібні мітинги влаштовувалися в США ще не один раз, а в 1888 році з’їзд Американської федерації праці в Сент-Луїсі оголосив 1 травня Днем загальнонаціональної боротьби за права робітників.

День праці 1 травня в Україні

Першотравень в Україні вперше відзначили 1890 року у Львові. На схід від Збруча це сталося 1900 року. День праці був державним святом УНР. У 2017 році ВРУ внесла зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України, згідно з якими "День міжнародної солідарності трудящих" було перейменовано на "День праці".

З 1 травня, святом весни та праці 2023: привітання

Нагадаємо, що позаду пасхальний цикл, але в травні теж чимало важливих дат для християн східного обряду. Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята українці відзначають у травні 2023 року.