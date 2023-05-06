З Днем святого Юрія (Георгія) Побідоносця! Барвисті привітання у картинках та листівках

У народі свято називається Юр’єв день, Юрій Весняний чи Теплий Юрій.

У суботу, 6 травня, згідно з календарем церковних свят, православна церква вшановує пам’ять великомученика Георгія Побідоносця, який є покровителем України, зокрема Києва та області. Зазначимо, що святий також вважається покровителем воїнів.

Все своє життя він присвятив християнській вірі, за що й прийняв мученицьку смерть, але навіть під сильними тортурами не відмовився від своєї віри. Також варто додати, що за життя Георгій встиг здійснити багато чудес. Найвідоміший подвиг — перемога над змієм, який жив у озері неподалік Ліванських гір, який спустошував землі селян.

"Телеграф" зібрав добірку гарних привітань зі святом у картинках та листівках, щоб ви могли привітати своїх рідних та близьких, відправивши їм звісток у месенджері чи соціальній мережі.

Привітання з Днем Юрія (Георгія) Побідоносця

Раніше "Телеграф" писав, які державні та професійні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року. Відомо, що в останньому місяці весни українці матимуть 23 робочі дні.