З днем ангела, Юрію! Милі привітання з іменинами у картинках, листівках та прозі

Обов’язково привітайте знайомих Юріїв із їхнім святом

У суботу, 6 травня, православна церква вшановує пам’ять великомученика Георгія Побідоносця, і було б логічно, що цього дня свої іменини відзначають Жорики, проте разом з ними день ангела святкують і Юрії. Все тому, що лінгвісти вважають, що Юрій – це слов’янська форма імені Георгія.

Юрії — веселі та компанійські чоловіки, проте близьких за духом друзів у нього небагато. Цілеспрямовані та наполегливі, Юри йдуть напролом до своїх цілей. Досить темпераментні, але ті, хто вміє керувати своїми емоціями.

"Телеграф" зібрав гарні вітальні листівки та картинки з іменинами, щоб наші читачі могли привітати всіх своїх знайомих Юріїв із їхнім Днем ангела.

Привітання з днем ангела Юрія 2023: картинки та листівки

Привітання з днем ангела Юрія 2023 року у прозі

Юрочко, я тебе щиро вітаю і хочу побажати ніколи не сумніватися у своїх силах і впевнено крокувати до своїх мрій, завжди любити і бути коханим, сподіватися на краще та успішно підкорювати нові вершини, отримувати від життя задоволення та щиру радість.

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Вітаю, Юрію! Бажаю, щоб завжди поряд були близькі, улюблені та найдорожчі люди, які ніколи не зрадять, допоможуть та спрямують на успішний шлях. Здоров’я та довгих років життя!

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Юрію, вітаю тебе! Бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому, жити з успіхом у всіх справах, знаходити лише позитив від того, що відбувається, і завжди оточувати себе виключно важливими, добрими та чуйними людьми!

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Вітаю зі святом, Юрію! Бажаю, щоб у тебе завжди була енергія для чогось нового, цікавого та захопливого. Будь завжди здоровий, як богатир і нехай удача підкрадається завжди у потрібні моменти!

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Любий Юрію, я тебе щиро вітаю і бажаю ідеального здоров’я, бездоганного успіху, чудового настрою, чудового самопочуття, незмінного успіху, довговічного щастя, великого кохання та щирої радості.

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Нехай кожну мить тобі, Юрочко, приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу та море позитиву! Будь сильний і духом, і тілом, бажаю міцного здоров’я та добробуту у всьому!

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Юрію, зі святом тебе! Бажаю бути одним із найбільш щасливих, самодостатніх, успішних, здорових та найвідоміших людей. Нехай кожен день буде гарним та насиченим на приємні моменти!

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Вітаю, Юрію! Нехай буде сильним характер і сила волі, щоб не сумніватися жодної секунди у своїх рішеннях. Бажаю рватися вперед до перемог та підкорювати найвищі гори. Друзів бажаю відданих, щоби роками зберігали дружбу.

Раніше "Телеграф" писав, які державні та професійні свята відзначаються в Україні у травні 2023 року. Відомо, що в останньому місяці весни українці матимуть 23 робочі дні.