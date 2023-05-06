З Днем піхоти України 2023! Найкращі і красиві листівки для привітання

Дата свята була обрана невипадково

За календарем свят, 6 травня — це День піхоти Збройних сил України, створений у 2019 році тодішнім президентом України Петром Порошенком. Це свято приурочене до мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин та підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які проявили себе у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Свято відзначається щорічно і має на меті вшанування воїнів-піхотинців, які стоять на передовій і ризикують своїм життям захищаючи нашу країну, особливо зараз, коли країна-терорист росія вдерлась на нашу землю. Воїни піхоти відіграють важливу роль у військових операціях, зокрема, вони задіяні на складних територіях, проводять розвідку, виконують завдання зі знищення ворожих позицій та захисту власних.

День піхоти є важливим символом нашої національної оборони. І цей день нагадує нам про те, наскільки велика наша відповідальність перед тими, хто стоїть на захисті нашої країни від російської агресії. "Телеграф" зробив найкращі привітання та листівки з цим професійним святом.

Привітання з Днем піхоти України 6 травня

До речі, 6 травня православні віряни шанують святого Георгія Побідоносця, який жив на рубежі ІІІ–ІV століть. На його честь у народі день названий Юрієвим днем.