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З Днем медсестер 2023! Красиві привітання у листівках і картинках

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Міжнародний день медичної сестри відзначають щороку 12 травня
Міжнародний день медичної сестри відзначають щороку 12 травня. Фото freepik.com

Вперше ідея святкування міжнародного Дня медсестри була озвучена у 1953 році

Щороку 12 травня відзначається професійне міжнародне свято — День медичних сестер, на честь усіх, хто працює у цій професії та доглядає хворих. Цієї п’ятниці ми вітаємо всіх, хто пов’язаний з медичною сестринською роботою.

Спочатку виникла ідея відзначати День медсестри у 1953 році, але лише з 1965 року він став офіційним міжнародним святом. Вибір дати 12 травня невипадковий, оскільки це день народження Флоренс Найтінгейл — однієї із засновниць служби сестер милосердя у Великій Британії.

Щороку Рада медсестер готує інформаційні матеріали та визначає тему і девіз майбутнього свята. На честь нього 12 травня "Телеграф" зробив добірку листівок і картинок, які можна використовувати для привітання медсестер у соціальних мережах або месенджерах.

З Днем медсестер 2023: листівки та картинки

листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023
листівка з днем медсестри 2023

Раніше "Телеграф" писав, коли в Україні відзначається День матері 2023. Це свято присвячується всім жінкам, які стали чи стануть у майбутньому матерями. Також ми розповідали, які важливі церковні свята чекають на українців у травні 2023 року.

Теги:
#Поздоровлення #Свята #Листівки #Міжнародний день медседстри