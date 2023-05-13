Коли відзначається День матері у різних країнах: барвисті картинки до свята

Як і багато країн, Україна святкує чудову дату, присвячену мамам, у другу неділю травня

У різних країнах є своя дата святкування Дня матері, який присвячений мамам та взагалі материнству. Іноді дата приурочена до шанування Матері Божої, до того ж травень (саме на цей час часто випадає свято) вважається місяцем Пречистої Діви Марії.

Україна, одна з багатьох, хто відзначає День матері в другу неділю травня. В 2023 році дата свята – 14 травня.

День матері у різних країнах

Офіційно свято вперше започаткували в США в 1914 році, традиція поширилася і на інші країни. Більшість країн святкують День матері в другу неділю травня, у тому числі Естонія, Латвія, США, Кіпр, Данія, Фінляндія, Німеччина, Італія, Туреччина, Австралія, Японія, Бельгія, Бразилія, Канада. Інші дати у Грузії (3 березня), Норвегії (друга неділя лютого), Польщі (26 травня), а Великобританія встановлює День матері на четверту неділю Великого посту. Ряд країн поєднують материнську дату з Міжнародним жіночим днем (Болгарія, Таджикистан, Молдова, Сербія та інші). У день весняного рівнодення вітають мам жителі Єгипту, ОАЕ, Лівії, Саудівської Аравії, Іраку. Вірмени відзначають День материнства та краси 7 квітня, разом із Благовіщенням Пресвятої Богородиці.

В Україні передумови до зародження офіційного свята з’явилися в 1928 році. Ініціативу Союзу українок Канади підтримали у Львові та Тернополі, але в 1939 році дату заборонила радянська влада. Незважаючи на заборону, святковий день намагалися відродити під час війни й окупації. Вже у 90-х активісти змогли довести необхідність святкування дати, присвяченої матерям. І ось, 1999 року, Указ Президента України Леоніда Кучми встановив, що День матері щорічно відзначається в нашій країні в другу неділю травня.

На честь чудового свята "Телеграф" підготував барвисті листівки до Дня матері. Вибирайте картинки, завантажуйте на свої гаджети та відправляйте тим, кому зобов’язані своїм життям.

Красиві листівки на День матері

Листівки з Днем матері 2023

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