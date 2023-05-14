З Днем Матері! Добірка душевних листівок та зворушливих привітань до свята 14 травня

Привітайте свою маму з її днем, потішивши красивою листівкою, навіть якщо не поруч

Щороку в Україні та інших країнах у другу неділю травня відзначають чудове свято – День матері. В 2023 році дата випадає на 14 травня. Цього дня прийнято дякувати за життя своїм мамам, говорити їм теплі побажання і слова любові. Іноді мами вітають одна одну, адже день присвячений темі материнства загалом.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок із Днем матері на 14 травня 2023 року. Вибирайте картинки, які вам сподобалися, завантажуйте на свій гаджет та пересилайте винуватцям свята. Якщо у цей день ви не поруч з мамою, варто надіслати їй тепле побажання.

Яскраві листівки з Днем матері

Гарні картинки на День матері 2023

Музичні листівки на День матері українською мовою

Якщо хочеться урізноманітнити текстове повідомлення анімацією, відеопривітання – відмінний варіант. Ваша мама з радістю перегляне вітальний ролик і посміхнеться.

Нагадаємо, згідно з Указом Президента України Леонідом Кучмою від 10 травня 1999 року День матері відзначають у другу неділю травня. У деяких інших країнах світу дата свята вирізняється, але більшість жителів планети святкують материнський день одночасно з українцями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята відзначають українці у травні 2023 року. Попереду на нас чекає День вишиванки – 18 травня, який набуває особливого значення в період повномасштабної війни.