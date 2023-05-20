Як красиво привітати з останнім дзвінком 2023 в Україні: яскраві листівки

Зібрали для вас тематичні та красиві листівки з побажаннями спеціально до останнього дзвінка

Наближаються літні канікули, і перед українськими школярами настає час останніх шкільних дзвінків. Відомо, що навчальний рік у 2023 році завершиться 16 червня, а документи щодо освіти вручатимуть не пізніше 21-23 того ж місяця.

Останній дзвінок – це символ закінчення навчання, це водночас веселе та сумне свято. Тим більше в Україні, другий рік поспіль, завершення навчального року відбувається на тлі війни з російськими загарбниками. Однак шкільне життя завершується і цьому не можна не радіти. Попереду можливість проявити себе та стати майбутнім своєї країни!

"Телеграф" підготував добірку чудових привітань, представлених у вигляді листівок та картинок, які призначені для вчителів, учнів та їхніх батьків.

З Останнім дзвінком 2023: листівки та картинки

Раніше "Телеграф" розповідав, що в українських школах можуть скоротити кількість предметів. Таку пропозицію для обговорення вніс міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

Також ми писали про те, коли літні канікули розпочинаються в Польщі. Школярі почнуть відпочивати у червні, але пізніше, ніж в Україні.