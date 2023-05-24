Зі святом останнього дзвоника! Яскраві листівки з побажаннями школярам та випускникам

Привітайте з особливою подією знайомих учнів та тих, хто цього року закінчує школу

Кінець травня – традиційний сезон останніх дзвінків у школах. На цей день багато школярів чекають з нетерпінням, щоб піти на літні канікули. Випускникам, для яких це свято справді відбудеться востаннє, може бути трохи сумно.

Напередодні важливої події у шкільному житті "Телеграф" публікує добірку гарних листівок зі святом останнього дзвоника. Побажайте школярам приємних канікул, а випускникам – успішних вступних іспитів. Завантажуйте картинку на свій гаджет та відправляйте близьким.

Картинки на останній дзвінок 2023

Привітання з останнім дзвінком 2023

У 2023 році дати святкування останніх дзвінків та випускних вечорів відрізняються у різних регіонах. У Києві, як повідомлялося, святкові заходи відбудуться 16 червня 2023 року. У населених пунктах, що розташовані поблизу лінії фронту, школи змушені влаштовувати онлайн-свято.

Як повідомляв "Телеграф", Міністерство освіти та науки рекомендувало видати школярам документи про освіту не пізніше 21-23 червня 2023 року. Тоді як дату останнього дзвінка дозволено обирати місцевій владі на власний розсуд.