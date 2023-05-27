Яскраві привітання з останнім дзвінком 2023 року для класного керівника: картинки та листівки українською мовою

Не забудьте привітати зі святом свою шкільну маму чи тата

Класний керівник — це людина, яка веде своїх учнів змалку і до самого випускного стежками знань у школі. Звичайно ж, не можна залишати їх без уваги та поздоровлень.

"Телеграф" підготував добірку гарних поздоровлень у листівках та картинках українською мовою для улюблених класних керівників, які обов’язково їм сподобаються. Вибирайте картинку, що сподобалася, і відправляйте вчителям у соцмережах або месенджерах.

Привітання з останнім дзвінком 2023 року класному керівнику

Раніше "Телеграф" зібрав для читачів тематичні та красиві листівки з побажаннями спеціально до останнього дзвінка. Їх можна відправити в будь-якій соціальній мережі та месенджері.

Також, як повідомляв "Телеграф", Міністерство освіти та науки рекомендувало видати школярам документи про освіту не пізніше 21-23 червня 2023 року. Тоді як дату останнього дзвінка дозволено обирати місцевій владі на власний розсуд.