Привіт, літо! Барвисті листівки з першим червневим днем на будь-який смак

Перший день літа – маленьке свято, яке люблять і діти, і дорослі

Літо – пора тепла, сонця, відпусток, шкільних канікул, подорожей та поїздок до моря. Для багатьох перший день літа є маленьким святом, яке дарує надію на світле майбутнє, обіцяє приємні події і емоції попереду.

"Телеграф" публікує добірку яскравих листівок із першим днем літа. Ви можете вибрати картинку, яка сподобалася, та відправити друзям і близьким. Або ж завантажуйте зображення на свій гаджет і діліться з однодумцями у соціальних мережах. Нехай 1 червня надихне вас на нові починання й дасть старт найпрекраснішому літу у вашому житті!

Красиві картинки з першим днем літа

Сонце, пляж, морозиво, кавуни та соняшники… Кожен має свої асоціації з літнім сезоном, який починається вже у четвер, 1 червня 2023 року.

Яскраві листівки на 1 червня 2023

Нагадаємо, у червні 2023 року очікується 22 робочих та вісім вихідних днів. За словами синоптиків, місяць розпочнеться із досить прохолодної погоди, але потім літнє тепло прийде у всі регіони України. Якщо ви не любитель спеки, то прогноз на початок літа вас порадує.

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимуть українці у червні 2023 року. У календарі на перший літній місяць є багато важливих дат. Та й розпочнеться червень зі свята, Дня захисту дітей.