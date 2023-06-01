Привіт червень! Барвисті привітання з першим днем літа 2023 року в картинках та листівках.

Не забудьте привітати своїх друзів та рідних із першим днем літа

Літо – це довгі сонячні дні, теплі затишні вечори та короткі ночі. Адже не дарма для багатьох це улюблена пора року, особливо для діток, які отруюються на літні канікули і можуть відпочити від уроків та домашніх завдань. А також літо – це час відпусток.

Не забудьте привітати своїх друзів та рідних із першим днем літа. Спеціально для вас "Телеграф" публікує красиві картинки та листівки, які зарядять та подарують святковий настрій та мир у душі всім вашим рідним та знайомим.

Привітання з початком літа 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" зібрав для читачів тематичні та красиві листівки із побажаннями спеціально до останнього дзвінка. Їх можна відправити в будь-якій соціальній мережі та месенджері.