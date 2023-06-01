З Днем захисту дітей! Яскраві листівки та теплі побажання до свята 1 червня

У перший день літа приділіть особливу увагу "квітам нашого життя"

Міжнародний день захисту дітей відзначається щорічно 1 червня понад 70 останніх років. Дата покликана звернути увагу на проблеми, із якими зіштовхуються діти у різних країнах. В Україні це теж національне свято, яке з’явилося у календарі в 1988 році після відповідного указу президента.

У перший день літа в різних містах країни проводяться акції на підтримку прав дітей, а також розважальні й пізнавальні заходи для найменших і більш дорослих винуватців свята. В 2023 році День захисту дітей випав на четвер, 1 червня.

На честь святкової події "Телеграф" публікує добірку барвистих листівок до Дня захисту дітей. Вибирайте картинку, яка сподобалася, завантажуйте на свій гаджет, відправляйте дітям, ділитесь з вашим колом спілкування у месенджерах чи соціальних мережах. 1 червня оточіть дітей турботою та любов’ю, адже це завжди їм потрібно, особливо в умовах війни.

Картинки на День захисту дітей

Нехай ваші діти будуть щасливі та здорові! З Днем захисту дітей!

Листівки з Днем захисту дітей 1 червня 2023

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних листівок на будь-який смак до першого дня літа. Ця дата для багатьох – маленьке свято, яке дарує передчуття відпочинку та приємних вражень.