З Днем журналіста України 2023! Привітання, найкращі листівки

Професія журналіста у воєнний час стала ще небезпечнішою

В Україні 6 червня відзначається День журналіста. Це відповідальна та небезпечна професія, особливо у мирний час, але в умовах воєнного конфлікту вона стає ще більш ризикованою. Багато журналістів наражають себе і своє життя на небезпеку, щоб донести правду про бойові дії в Україні до всього світу.

1994 року заснував День журналіста в країні перший президент України Леонід Кравчук. Щоб відзначити свято української журналістики, було обрано особливу дату – 6 червня. Цього дня у Брюсселі Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів майже одноголосно.

Привітайте знайомих журналістів із їхнім професійним святом. Побажайте їм більше позитивних новин, менше дедлайнів, щедрих винагород. "Телеграф" підготував добірку гарних привітань у листівках та картинках, які можна легко відправити по соцмережі, месенджеру.

З Днем журналіста 6 червня: листівки і картинки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар: ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.