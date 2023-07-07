З днем народження, сваха! Красиві картинки та листівки
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Виберіть найкращі листівки для свахи на день народження
Попри те, що сваха не кровна, а придбана протягом життя родичка, вона варта особливо уваги. У день народження подаруйте їй шикарний букет, яскравий подарунок, душевні привітання й додайте до цього листівки з днем народження свасі.
Сваха точно не залишиться байдужою до такого знаку уваги з боку сім’ї. Вона отримає цілий спектр незабутніх емоцій.
А вітальні листівки з днем народження свасі особливо знадобляться, якщо ви знаходитесь від іменинниці дуже далеко. Просто надішліть їй гарне привітання в месенджері й вона знатиме, що ви про неї не забули.
Вибрати гарні листівки з днем народження свасі ви можете у цій добірці, яку спеціально для своїх читачів створив "Телеграф".
Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження для свахи. Також у нас на сайті ви можете підібрати привітання жінці під час війни.