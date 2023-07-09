Листівки з днем народження хрещениці: красиві картинки для дорогої іменинниці
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Вітальна листівка з днем народження хрещениці підніме їй настрій
Улюблена хрещениця не залишиться байдужа до подарунків та привітань, які подарують їй хрещені мама й тато. Якщо вгадати із бажаннями іменинниці, то її обличчя весь день світитиметься від щастя.
Не зайвим доповненням до подарунка стануть солодощі та красиві картинки з днем народження хрещениці. При виборі орієнтуйтеся на те, що листівка з днем народження улюбленої хрещениці має бути яскравою та відповідати смакам іменинниці. Вона може бути підписана однією вітальною фразою, або містити цілий вірш.
Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав в одній добірці картинки з днем народження для хрещениці. У ній представлені листівки на будь-який смак, які можна безкоштовно завантажити на свій пристрій, а потім відправити іменинниці до WatsApp, Viber, або будь-якого іншого месенджера.
Листівка для хрещениці з днем народження
Картинки з днем народження хрещениці
Раніше "Телеграф" публікував привітання з днем народження для хрещениці у віршах та прозі.