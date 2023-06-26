З днем народження! Зворушливі привітання для похресниці

Покажіть хрещениці всю свою любов

Бути хрещеними – велика відповідальність. Один із головних обов’язків цих людей — бути поруч зі своєю похресницею на всіх основних етапах її життя. І дні народження – не виняток.

В одне з найголовніших свят для хрещениці важливо передати їй слова підтримки, вдячності та любові. "Телеграф" зібрав кілька ідей, як привітати з днем ​​народження похресницю будь-якого віку. Ці побажання допоможуть дати зрозуміти іменинниці, як багато вона для вас означає.

Вітання похресниці у віршах

Люба моя хресна донечко, Хай тобі сміється сонечко, Зірка щастя хай на небі сяє, І любов в твоїй душі палає. Ангел Охоронець стереже, Від нещасть Господь хай береже. Будь завжди усміхнена й щаслива, Впевнена, успішна і смілива!

***

Похреснице, моя чарівна квітко,

Як ти ростеш, моя хороша, швидко,

Хай в самоцвітах буде ясне небо,

Бо нині день народження у тебе!

Будь гарною, мов квіточка весною,

Будь, дівчинко, як пташечка, дзвінкою,

Веселим нехай буде твоє свято,

Сюрпризів принесе тобі багато!

Похресниця мила, моя ти дитинко, Ти квітни, неначе красива перлинка. Хай мрії здійсняться, щасливою будь, Невдачі та горе назавжди забудь. Тепла тобі в серці, натхнення, удачі, Були до снаги щоб найважчі задачі. Любові та миру, днів добрих, спокійних, Достатку, тепла, добра, друзів надійних.

***

Моя хрещениця рідненька,

Усміхнена будь, щасливенька.

Живи в достатку та любові,

Легкої лагідної долі!

Краси, чарівності, завзяття,

На кожен день нового плаття.

Будь завжди в злагоді з собою,

Щоб ми пишалися тобою!

Похреснице люба, зі святом вітаю! Хай справжнє кохання на тебе чекає. Хай доля найкраще тобі пропонує, Життя, як вулкан, хай кипить і вирує. Фортуна хай любить тебе, як сестричку. Гарненьким та юним твоє буде личко. Успішна чекає тебе хай кар’єра, Хай гарним твій смак буде, стиль та манери.

Зворушливе вітання з днем народження хрещениці своїми словами

Сьогодні день народження у моєї дівчинки, у моєї хрещеної донечки! Люба моя, я щиро тобі бажаю виконання всіх твоїх бажань, добра та справжнього щастя. Залишайся таким же світлим і милим дівчиськом, ніжним і тендітним. І нехай тебе завжди оберігає твій Ангел Охоронець. З днем народження, рідна!

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Похреснице, люба, вітаю з днем народження! Залишайся такою ж прекрасною, милою, усміхненою, красивою, розумною дівчинкою. Бажаю тобі сяяти, як сонечко від безмежного щастя, удачі у всіх нових починаннях, більше хороших моментів, безліч можливостей. Нехай у твоєму житті не буде смутку і втрат, нехай у серці розквітають ніжність та любов, кожен день буде прекрасний та неповторний. Будь щаслива!

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Улюблена хрещениця, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі бути яскравим сонечком, що випромінює щастя, енергію, позитив та радість! Нехай твоє життя буде дивовижним, немов добра казка, на сторінках якої на тебе чекають велике кохання, неземне щастя, вірні друзі та виконання заповітних бажань!

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Дорога моя хрещениця! Бажаю, щоб той хрест, який випало тобі нести життям, був дуже легким і простим. Бажаю, щоб несучи його, ти не спотикалася і не падала дорогою. А найголовніше, бажаю, щоб у твоєму житті завжди був той, хто допоможе нести тобі цей хрест, забере його тягар на свої міцні плечі, звільнить тебе від будь-якого тягаря і зробить твоє життя тільки дуже приємним, легким і щасливим. З Днем народження!

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Моя мила хрещениця, я з любов’ю тебе вітаю! Бажаю тобі послуху, щоб ти йшла вірним шляхом, до якого я тебе прямую, не звертала і не робила привали! Нас чекає дорога до світлого та райдужного майбутнього з принцом на єдинорозі, точніше з принцом на білому коні! З днем народження рідна!

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження для хрещеника.