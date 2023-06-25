З днем народження, дорогий! Вітання для хрещеника

День народження хрещеника — свято, яке не можна ігнорувати

До обов’язків хрещеної мами та хрещеного тата входять щорічні привітання хрещеника з днем народження. Це чудовий момент дати йому зрозуміти, наскільки ви цінуєте його присутність у своєму житті.

Щоб хрестик відчув усе ваше кохання, підготуйте для нього гарне привітання з днем ​​народження. А щоб у вас не було проблем із пошуком правильних слів, "Телеграф" склав добірку побажань імениннику. Ці привітання на день народження хрещеника написані у різних стилях і серед них ви зможете знайти те, що ідеально підійде саме для вашого іменинника.

Вітання для хрещеника

Дорогий мій та улюблений хрещеник! Я вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб ти ріс справжнім чоловіком – міцним, здоровим, безстрашним, розумним та дуже добрим! Щоб долав із честю всі перешкоди на життєвому шляху, допомагав нужденним, підтримував слабких і дуже любив своїх батьків! Успіхів тобі у навчанні, хороших оцінок та глибоких знань! Цінуй дружбу і любов, і тоді все буде чудово, і щастя завжди буде твоїм надійним супутником у житті!

***

Улюблений хрещеник, вітаю тебе з днем твого народження! Бажаю тобі всього найсвітлішого і найрадіснішого в житті. Будь завжди здоровий, сповнений позитиву та казкового щастя. Нехай тебе завжди супроводжує удача і приносить тільки все найкраще та добре, що є на білому світі!

***

З днем твого народження, мій улюблений хрещеник! Сонце, я бажаю тобі завжди бути на висоті, рости справжнім чоловіком, розумним та здоровим із великим і чистим серцем. Нехай твоя доля буде світлою і щасливою. Доброти тобі бажаю, мільйон усмішок, друзів привітних та вірних, багато сил, відваги та наполегливості для прекрасних досягнень у житті.

***

Мій дорогий хрещений синку, вітаю! Сьогодні ти став дорослішим на рік, і це чудово. Хочу побажати тобі успіху, приємних сюрпризів та барвистих днів. Нехай твоє життя буде настільки цікавим і чарівним, що для смутку в ньому просто не залишається місця! З Днем народження тебе. Будь сміливим, славним та щасливим!

***

Від щирого серця тобі бажаю виконання всіх твоїх бажань і легкої руки у справах. Цінуй кожен момент свого життя, будь щасливий, адже щастя в дрібницях. Міцного здоров’я тобі та нескінченних сил, дорогий хрещеник! З Днем народження!

***

Вітаю! Будь завжди відкритим та чесним, веселим та усміхненим, щирим та сильним! Завжди радуйся дрібницям, адже саме вони роблять життя щасливим!

Вітання з днем народження похреснику у віршах

Мій похресник, мій синочок, Від душі скажу тобі: Щастя я тобі бажаю Та здоров’я на роки! В день народження на небі Зірка сяйвом зайнялась. То щаслива твоя доля На землі розпочалась! Будь завжди в усьому перший, Досягай усіх бажань. В моїй хаті навстіж двері, Жду, чекаю, так і знай!

***

Любий похреснику, у твоє свято

Бажаю я радості й щастя багато.

Нехай сонце ясне засвітить з небес.

Хай доля дарує багато чудес.

Щоби твої мрії збувалися миттю,

Щоб тішило небо своєю блакиттю.

Щоби твоє серце не знало печалі,

Тобі щоб щастило сьогодні й надалі.

Хрещений синочку, сьогодні вітаю! В народження день благ найкращих бажаю. Будь гарним та сильним, радій ти життю, Як треба, на поміч завжди я примчу! Хай Бог від нещастя тебе береже, Як труднощі будуть — щоб трошки лише. Щоб все удавалось у тебе в житті, Живи у коханні, добрі і красі!

***

Похресничок мій милий і серцю дорогий,

Бажаю, щоб у тебе не було ворогів,

Нехай в житті твоєму не буде перешкод,

Сьогодні привітає тебе увесь народ!

Хай Бог допомагає, іде поруч з тобою,

Нехай він захищає, піклується тобою,

Тебе люблю я рідний, синочок дорогий,

Молюсь за тебе котик, пухнастий, ніжний мій!

Будь здоровим і рости на радість, Мудрості земної научайся. Вчися жить на світі ти по правді Зі всіма у мирі жить старайся. А життя тобі віддячить вдвічі, Подарує вдачу і достаток. Бо такі на світі протиріччя, Що потрібно дать йому завдаток. Тож авансом ми даруєм щирість, Побажаєм світлого путі. Щоб розумним і успішним виріс, Щоб везло завжди тобі в житті!

Раніше "Телеграф" публікував душевні привітання із днем народження чоловікові під час війни.