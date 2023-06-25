З днем народження, дорогий! Вітання для хрещеника
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День народження хрещеника — свято, яке не можна ігнорувати
До обов’язків хрещеної мами та хрещеного тата входять щорічні привітання хрещеника з днем народження. Це чудовий момент дати йому зрозуміти, наскільки ви цінуєте його присутність у своєму житті.
Щоб хрестик відчув усе ваше кохання, підготуйте для нього гарне привітання з днем народження. А щоб у вас не було проблем із пошуком правильних слів, "Телеграф" склав добірку побажань імениннику. Ці привітання на день народження хрещеника написані у різних стилях і серед них ви зможете знайти те, що ідеально підійде саме для вашого іменинника.
Вітання для хрещеника
Дорогий мій та улюблений хрещеник! Я вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб ти ріс справжнім чоловіком – міцним, здоровим, безстрашним, розумним та дуже добрим! Щоб долав із честю всі перешкоди на життєвому шляху, допомагав нужденним, підтримував слабких і дуже любив своїх батьків! Успіхів тобі у навчанні, хороших оцінок та глибоких знань! Цінуй дружбу і любов, і тоді все буде чудово, і щастя завжди буде твоїм надійним супутником у житті!
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Улюблений хрещеник, вітаю тебе з днем твого народження! Бажаю тобі всього найсвітлішого і найрадіснішого в житті. Будь завжди здоровий, сповнений позитиву та казкового щастя. Нехай тебе завжди супроводжує удача і приносить тільки все найкраще та добре, що є на білому світі!
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З днем твого народження, мій улюблений хрещеник! Сонце, я бажаю тобі завжди бути на висоті, рости справжнім чоловіком, розумним та здоровим із великим і чистим серцем. Нехай твоя доля буде світлою і щасливою. Доброти тобі бажаю, мільйон усмішок, друзів привітних та вірних, багато сил, відваги та наполегливості для прекрасних досягнень у житті.
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Мій дорогий хрещений синку, вітаю! Сьогодні ти став дорослішим на рік, і це чудово. Хочу побажати тобі успіху, приємних сюрпризів та барвистих днів. Нехай твоє життя буде настільки цікавим і чарівним, що для смутку в ньому просто не залишається місця! З Днем народження тебе. Будь сміливим, славним та щасливим!
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Від щирого серця тобі бажаю виконання всіх твоїх бажань і легкої руки у справах. Цінуй кожен момент свого життя, будь щасливий, адже щастя в дрібницях. Міцного здоров’я тобі та нескінченних сил, дорогий хрещеник! З Днем народження!
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Вітаю! Будь завжди відкритим та чесним, веселим та усміхненим, щирим та сильним! Завжди радуйся дрібницям, адже саме вони роблять життя щасливим!
Вітання з днем народження похреснику у віршах
Мій похресник, мій синочок,
Від душі скажу тобі:
Щастя я тобі бажаю
Та здоров’я на роки!
В день народження на небі
Зірка сяйвом зайнялась.
То щаслива твоя доля
На землі розпочалась!
Будь завжди в усьому перший,
Досягай усіх бажань.
В моїй хаті навстіж двері,
Жду, чекаю, так і знай!
***
Любий похреснику, у твоє свято
Бажаю я радості й щастя багато.
Нехай сонце ясне засвітить з небес.
Хай доля дарує багато чудес.
Щоби твої мрії збувалися миттю,
Щоб тішило небо своєю блакиттю.
Щоби твоє серце не знало печалі,
Тобі щоб щастило сьогодні й надалі.
Хрещений синочку, сьогодні вітаю!
В народження день благ найкращих бажаю.
Будь гарним та сильним, радій ти життю,
Як треба, на поміч завжди я примчу!
Хай Бог від нещастя тебе береже,
Як труднощі будуть — щоб трошки лише.
Щоб все удавалось у тебе в житті,
Живи у коханні, добрі і красі!
***
Похресничок мій милий і серцю дорогий,
Бажаю, щоб у тебе не було ворогів,
Нехай в житті твоєму не буде перешкод,
Сьогодні привітає тебе увесь народ!
Хай Бог допомагає, іде поруч з тобою,
Нехай він захищає, піклується тобою,
Тебе люблю я рідний, синочок дорогий,
Молюсь за тебе котик, пухнастий, ніжний мій!
Будь здоровим і рости на радість,
Мудрості земної научайся.
Вчися жить на світі ти по правді
Зі всіма у мирі жить старайся.
А життя тобі віддячить вдвічі,
Подарує вдачу і достаток.
Бо такі на світі протиріччя,
Що потрібно дать йому завдаток.
Тож авансом ми даруєм щирість,
Побажаєм світлого путі.
Щоб розумним і успішним виріс,
Щоб везло завжди тобі в житті!
Раніше "Телеграф" публікував душевні привітання із днем народження чоловікові під час війни.