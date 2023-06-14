Вітання з днем народження татові від сина: душевні побажання

Батько заслуговує на особливу любов, увагу і піклування у свій день народження

День народження батька – це завжди особливий день для його сина. З кожним роком приходить розуміння, як швидко летить час і хочеться якнайбільше часу проводити разом, встигнути сказати татові найважливіші слова.

Саме в день народження можна показати татові, як ви пишаєтеся ним і вдячні за все, чому він навчив.

"Телеграф" склав добірку зворушливих та душевних привітань татові від сина з днем народження. Залишається тільки вибрати те, що підходить саме вам і привітати іменинника.

Вітання з днем народження батькові від сина

Тату, зі святом! Ти мій приклад і найкращий батько, який подарував мені життя, правильно виховав та підтримав у важкі для мене хвилини. Я хочу, щоб відтепер ти завжди міг розраховувати не лише на свої сили, а й знав, що я і вся твоя сім’я тебе підтримає. Нехай усе в тебе виходитиме, а роки не поспішають бігти вперед!

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Тату, я вітаю тебе з днем народження. Для сина тато — гордість та приклад відваги. Я бажаю тобі не знати поразок і завжди долати будь-які перешкоди, будь-які відстані заради своєї мети, мрії. Тату, нехай у тебе завжди будуть сили, бадьорість, впевненість та оптимізм, щоб залишатися міцним чоловіком, щасливим сім’янином та успішною людиною.

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Батьку, з днем народження! Будь завжди таким же сильним, енергійним, впевненим, надійним, бадьорим, повним ідей та оптимізму, щоб твоєму синові хотілося бути схожим на тебе. Вірних друзів, міцного здоров’я, менше тривог і більше радості. Вітаю та пишаюся тобою!

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Дорогий батько, твій син щиро вітає тебе з днем народження. Бажаю не старіти душею і тілом, бажаю завжди залишатися сильною та незалежною особистістю, бажаю у всіх справах виявляти належне терпіння та високий ентузіазм, бажаю у своєму житті досягти ще багатьох перемог та підкорити ще не одну вершину успіху.

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Тату, вітаю тебе з днем народження. Бажаю завжди почуватися впевнено і ніколи не відступати від своїх цілей. Для сина ти — приклад відваги, сили та рішучості, і я бажаю тобі кожен день відзначати своїм успіхом, у всьому процвітати та не сваритися з удачею.

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Дорогий тату, вітаю тебе з днем народження. Твій син бажає тобі бути бадьорим духом і юним душею, постійно перебувати в колообігу життєвого щастя та удачі, ніколи не кидати в біді рідних та близьких, йти по життю з мрією та любов’ю в серці.

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Дорогий мій татку! Хочу привітати тебе із днем народження. Бажаю здоров’я міцного, як італійська чорна кава, щастя тривалого, як вічність, любові яскравої і теплої, як сонце, удачі мерехтливої, як зірки, а радості строкатої та запашної, як квіти… З любов’ю, твоя копія — твій син!

Раніше "Телеграф" публікував вірші з днем народження татові.