Вірш для тата на день народження: гарне привітання для рідної людини
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Тут ви знайдете привітання улюбленому татові з днем народження у віршах
Приємно здивувати батька у його день народження дуже просто. Відмовтеся від традиційних побажань імениннику у прозі. Натомість подаруйте гарне привітання татові з днем народження у віршах.
Римовані рядки що прославлятимуть тата змусять його серце битися частіше, а на його обличчі з’явиться задоволена посмішка.
"Телеграф" зібрав колекцію віршів татові з днем народження на будь-який смак та вік. Виберіть найкраще і порадуйте іменинника.
Красивий вірш татові на день народження
З днем народження, тато!
Довгих-довгих років.
Нехай приходить радість
У кожен твій світанок!
Дні нехай золоті
Не поспішаючи йдуть.
Грошики шалені
На рахунках ростуть.
Нехай удача знає,
Де тебе шукати.
Все що забажаєш,
Виконуватиме.
Здоров'я буде міцним,
А серце – молодим,
Душа по-дитячому світлою.
Ти будь долею любим!
***
Я тобі бажаю щастя і здоров'я,
Радості, удачі, довгих-довгих літ.
Нехай завжди обходять стороною негаразди,
І Господь тебе береже від бід.
А ще бажаю, частіше посміхатися,
Все сприймати з легкою душею.
А своєї сивини не поспішай соромитися,
Для мене ти, тато, вічно молодий!
З днем народження, татусю,
Я вітаю від душі.
Хай від щастя тобі доля
Подарує всі ключі.
Буде хай міцним здоров’я,
Успіх хай в житті прийде.
Кожен день тобі хай радість
І натхнення лиш несе.
Ти прийми мою подяку
За підтримку і добро.
Погляд твій завжди дарує
Мені віру і тепло.
***
Любий таточко, рідненький,
З днем народження тебе!
Щастя, радості, натхнення,
Дуже я люблю тебе!
Ти — найкращий, розумніший,
Найдобріший серед всіх.
Хай звучить такий приємний,
Доброзичливий твій сміх!
Будь здоровим та щасливим,
Впевненим в собі завжди.
В злагоді живи, в комфорті,
Без проблем, та без біди!
Татко милий, привітання
З днем народження від нас.
Знай, що ти найкращий в світі,
В кожній сфері — просто клас.
Ми пишаймося тобою
І бажаємо добра.
Щоб до здійснення бажання
Тебе стежка привела.
Щоб ти був завжди здоровим,
Першим в справах і в сім’ї.
Пам’ятай, завжди горою
Діти за тобой твої.
***
Сильніше рук твоїх я в світі не знайду,
Бо змалечку вони мене тримали.
Тож побажаю, щоб натруджені вони
І відпочинок і дозвілля мали.
Я, батьку, дуже хочу онуки щоб твої
Були на тебе схожі — і зовні, і в душі.
Ти прикладом натхненно виховуєш сім’ю
І сієш мудрість віку у душу, у мою.
До долі я звернуся: "Люби і бережи
Єдиного татуся від горя та біди!"
Раніше "Телеграф" публікував смішні привітання з днем народження татові.