Рус

Вірш для тата на день народження: гарне привітання для рідної людини

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вірші батькові
Вірші батькові. Фото pexels.com

Тут ви знайдете привітання улюбленому татові з днем ​​народження у віршах

Приємно здивувати батька у його день народження дуже просто. Відмовтеся від традиційних побажань імениннику у прозі. Натомість подаруйте гарне привітання татові з днем народження у віршах.

Римовані рядки що прославлятимуть тата змусять його серце битися частіше, а на його обличчі з’явиться задоволена посмішка.

"Телеграф" зібрав колекцію віршів татові з днем народження на будь-який смак та вік. Виберіть найкраще і порадуйте іменинника.

Красивий вірш татові на день народження

З днем ​​народження, тато!

Довгих-довгих років.

Нехай приходить радість

У кожен твій світанок!

Дні нехай золоті

Не поспішаючи йдуть.

Грошики шалені

На рахунках ростуть.

Нехай удача знає,

Де тебе шукати.

Все що забажаєш,

Виконуватиме.

Здоров'я буде міцним,

А серце – молодим,

Душа по-дитячому світлою.

Ти будь долею любим!

***

Я тобі бажаю щастя і здоров'я,

Радості, удачі, довгих-довгих літ.

Нехай завжди обходять стороною негаразди,

І Господь тебе береже від бід.

А ще бажаю, частіше посміхатися,

Все сприймати з легкою душею.

А своєї сивини не поспішай соромитися,

Для мене ти, тато, вічно молодий!

З днем народження, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло.

***

Любий таточко, рідненький,

З днем народження тебе!

Щастя, радості, натхнення,

Дуже я люблю тебе!

Ти — найкращий, розумніший,

Найдобріший серед всіх.

Хай звучить такий приємний,

Доброзичливий твій сміх!

Будь здоровим та щасливим,

Впевненим в собі завжди.

В злагоді живи, в комфорті,

Без проблем, та без біди!

Татко милий, привітання

З днем народження від нас.

Знай, що ти найкращий в світі,

В кожній сфері — просто клас.

Ми пишаймося тобою

І бажаємо добра.

Щоб до здійснення бажання

Тебе стежка привела.

Щоб ти був завжди здоровим,

Першим в справах і в сім’ї.

Пам’ятай, завжди горою

Діти за тобой твої.

***

Сильніше рук твоїх я в світі не знайду,

Бо змалечку вони мене тримали.

Тож побажаю, щоб натруджені вони

І відпочинок і дозвілля мали.

Я, батьку, дуже хочу онуки щоб твої

Були на тебе схожі — і зовні, і в душі.

Ти прикладом натхненно виховуєш сім’ю

І сієш мудрість віку у душу, у мою.

До долі я звернуся: "Люби і бережи

Єдиного татуся від горя та біди!"

Раніше "Телеграф" публікував смішні привітання з днем народження татові.

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #З Днем народження