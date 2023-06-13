Вірш для тата на день народження: гарне привітання для рідної людини

Тут ви знайдете привітання улюбленому татові з днем ​​народження у віршах

Приємно здивувати батька у його день народження дуже просто. Відмовтеся від традиційних побажань імениннику у прозі. Натомість подаруйте гарне привітання татові з днем народження у віршах.

Римовані рядки що прославлятимуть тата змусять його серце битися частіше, а на його обличчі з’явиться задоволена посмішка.

"Телеграф" зібрав колекцію віршів татові з днем народження на будь-який смак та вік. Виберіть найкраще і порадуйте іменинника.

Красивий вірш татові на день народження

З днем ​​народження, тато! Довгих-довгих років. Нехай приходить радість У кожен твій світанок! Дні нехай золоті Не поспішаючи йдуть. Грошики шалені На рахунках ростуть. Нехай удача знає, Де тебе шукати. Все що забажаєш, Виконуватиме. Здоров'я буде міцним, А серце – молодим, Душа по-дитячому світлою. Ти будь долею любим!

***

Я тобі бажаю щастя і здоров'я,

Радості, удачі, довгих-довгих літ.

Нехай завжди обходять стороною негаразди,

І Господь тебе береже від бід.

А ще бажаю, частіше посміхатися,

Все сприймати з легкою душею.

А своєї сивини не поспішай соромитися,

Для мене ти, тато, вічно молодий!

З днем народження, татусю, Я вітаю від душі. Хай від щастя тобі доля Подарує всі ключі. Буде хай міцним здоров’я, Успіх хай в житті прийде. Кожен день тобі хай радість І натхнення лиш несе. Ти прийми мою подяку За підтримку і добро. Погляд твій завжди дарує Мені віру і тепло.

***

Любий таточко, рідненький,

З днем народження тебе!

Щастя, радості, натхнення,

Дуже я люблю тебе!

Ти — найкращий, розумніший,

Найдобріший серед всіх.

Хай звучить такий приємний,

Доброзичливий твій сміх!

Будь здоровим та щасливим,

Впевненим в собі завжди.

В злагоді живи, в комфорті,

Без проблем, та без біди!

Татко милий, привітання З днем народження від нас. Знай, що ти найкращий в світі, В кожній сфері — просто клас. Ми пишаймося тобою І бажаємо добра. Щоб до здійснення бажання Тебе стежка привела. Щоб ти був завжди здоровим, Першим в справах і в сім’ї. Пам’ятай, завжди горою Діти за тобой твої.

***

Сильніше рук твоїх я в світі не знайду,

Бо змалечку вони мене тримали.

Тож побажаю, щоб натруджені вони

І відпочинок і дозвілля мали.

Я, батьку, дуже хочу онуки щоб твої

Були на тебе схожі — і зовні, і в душі.

Ти прикладом натхненно виховуєш сім’ю

І сієш мудрість віку у душу, у мою.

До долі я звернуся: "Люби і бережи

Єдиного татуся від горя та біди!"

Раніше "Телеграф" публікував смішні привітання з днем народження татові.