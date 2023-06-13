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Стих для папы на день рождения: красивое поздравление для родного человека

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Стихи отцу
Стихи отцу. Фото pexels.com

Здесь вы найдете поздравления любимому папе с днем ​​рождения в стихах

Приятно удивить отца в его день рождения очень просто. Откажитесь от традиционных пожеланий имениннику в прозе. Вместо этого подарите красивое поздравление папе с днем рождения в стихах.

Прославляющие папу рифмованные строчки заставят его сердце биться чаще, а на его лице появится довольная улыбка.

"Телеграф" собрал коллекцию стихов папе с днем рождения на любой вкус и возраст. Выберите наиболее подходящее и порадуйте именинника.

Красивый стих папе на день рождения

Папа, я тебе желаю

Только лучшего в судьбе!

Пусть легко мечты и планы

Покоряются тебе!

Пусть твой ангел будет рядом,

Счастье в жизнь к тебе придет.

Крепким будет пусть здоровье,

Никогда не подведет!

Те, кто дорог, будут рядом,

Зло обходит стороной!

Я сегодня поздравляю

С днем рождения, родной!

***

Сегодня не обычный день,

А папин день рождения!

Мы, папа, пожелать хотим

Удач и целей достижения.

Здоровья крепкого желаем,

Любви, достатка и добра.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна

И длится долгие года.

Папа мой — прекрасней всех!

Очень я люблю твой смех,

За советом — лишь к тебе,

Доверяю как себе.

Родненький, здоровым будь,

А про седину забудь,

В день рождения пляши,

Отрывайся от души,

К счастью пусть ведет дорога,

Радостей пусть будет много

У папулечки родного.

***

С днем рожденья, папа мой,

Самый лучший и родной,

Самый смелый, самый сильный,

Добрый, умный и красивый!

Папа! Будь всегда здоровым,

В настроении веселом.

"С днем рожденья!" — прокричу.

Папа, я тебя люблю!

Поздравляю с днем рожденья,

Лучший папа на земле!

И желаю, без сомненья,

Долгой жизни я тебе!

Будь здоровым и любимым,

Будь веселым, заводным,

Каждый день и миг — счастливым,

Сильным, бодрым, молодым!

***

Папа, дорогой, любимый,

С днем рождения, родной!

Пусть идут болезни мимо

Самой дальней стороной.

Чтоб всегда ты высыпался

И с улыбкой день встречал,

Чтобы с мамой не ругался,

Не грустил и не ворчал.

Пусть успех с тобой пребудет,

Силы будут пусть всегда,

Пусть хоть маленькое чудо

Происходит иногда!

Ранее "Телеграф" публиковал смешные поздравления с днем рождения папе.

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#Стихи #Поздравления #С Днем рождения