Стих для папы на день рождения: красивое поздравление для родного человека
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Здесь вы найдете поздравления любимому папе с днем рождения в стихах
Приятно удивить отца в его день рождения очень просто. Откажитесь от традиционных пожеланий имениннику в прозе. Вместо этого подарите красивое поздравление папе с днем рождения в стихах.
Прославляющие папу рифмованные строчки заставят его сердце биться чаще, а на его лице появится довольная улыбка.
"Телеграф" собрал коллекцию стихов папе с днем рождения на любой вкус и возраст. Выберите наиболее подходящее и порадуйте именинника.
Красивый стих папе на день рождения
Папа, я тебе желаю
Только лучшего в судьбе!
Пусть легко мечты и планы
Покоряются тебе!
Пусть твой ангел будет рядом,
Счастье в жизнь к тебе придет.
Крепким будет пусть здоровье,
Никогда не подведет!
Те, кто дорог, будут рядом,
Зло обходит стороной!
Я сегодня поздравляю
С днем рождения, родной!
***
Сегодня не обычный день,
А папин день рождения!
Мы, папа, пожелать хотим
Удач и целей достижения.
Здоровья крепкого желаем,
Любви, достатка и добра.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна
И длится долгие года.
Папа мой — прекрасней всех!
Очень я люблю твой смех,
За советом — лишь к тебе,
Доверяю как себе.
Родненький, здоровым будь,
А про седину забудь,
В день рождения пляши,
Отрывайся от души,
К счастью пусть ведет дорога,
Радостей пусть будет много
У папулечки родного.
***
С днем рожденья, папа мой,
Самый лучший и родной,
Самый смелый, самый сильный,
Добрый, умный и красивый!
Папа! Будь всегда здоровым,
В настроении веселом.
"С днем рожденья!" — прокричу.
Папа, я тебя люблю!
Поздравляю с днем рожденья,
Лучший папа на земле!
И желаю, без сомненья,
Долгой жизни я тебе!
Будь здоровым и любимым,
Будь веселым, заводным,
Каждый день и миг — счастливым,
Сильным, бодрым, молодым!
***
Папа, дорогой, любимый,
С днем рождения, родной!
Пусть идут болезни мимо
Самой дальней стороной.
Чтоб всегда ты высыпался
И с улыбкой день встречал,
Чтобы с мамой не ругался,
Не грустил и не ворчал.
Пусть успех с тобой пребудет,
Силы будут пусть всегда,
Пусть хоть маленькое чудо
Происходит иногда!
Ранее "Телеграф" публиковал смешные поздравления с днем рождения папе.