Стих для папы на день рождения: красивое поздравление для родного человека

Здесь вы найдете поздравления любимому папе с днем ​​рождения в стихах

Приятно удивить отца в его день рождения очень просто. Откажитесь от традиционных пожеланий имениннику в прозе. Вместо этого подарите красивое поздравление папе с днем рождения в стихах.

Прославляющие папу рифмованные строчки заставят его сердце биться чаще, а на его лице появится довольная улыбка.

"Телеграф" собрал коллекцию стихов папе с днем рождения на любой вкус и возраст. Выберите наиболее подходящее и порадуйте именинника.

Красивый стих папе на день рождения

Папа, я тебе желаю Только лучшего в судьбе! Пусть легко мечты и планы Покоряются тебе! Пусть твой ангел будет рядом, Счастье в жизнь к тебе придет. Крепким будет пусть здоровье, Никогда не подведет! Те, кто дорог, будут рядом, Зло обходит стороной! Я сегодня поздравляю С днем рождения, родной!

***

Сегодня не обычный день,

А папин день рождения!

Мы, папа, пожелать хотим

Удач и целей достижения.

Здоровья крепкого желаем,

Любви, достатка и добра.

Пусть жизнь твоя будет прекрасна

И длится долгие года.

Папа мой — прекрасней всех! Очень я люблю твой смех, За советом — лишь к тебе, Доверяю как себе. Родненький, здоровым будь, А про седину забудь, В день рождения пляши, Отрывайся от души, К счастью пусть ведет дорога, Радостей пусть будет много У папулечки родного.

***

С днем рожденья, папа мой,

Самый лучший и родной,

Самый смелый, самый сильный,

Добрый, умный и красивый!

Папа! Будь всегда здоровым,

В настроении веселом.

"С днем рожденья!" — прокричу.

Папа, я тебя люблю!

Поздравляю с днем рожденья, Лучший папа на земле! И желаю, без сомненья, Долгой жизни я тебе! Будь здоровым и любимым, Будь веселым, заводным, Каждый день и миг — счастливым, Сильным, бодрым, молодым!

***

Папа, дорогой, любимый,

С днем рождения, родной!

Пусть идут болезни мимо

Самой дальней стороной.

Чтоб всегда ты высыпался

И с улыбкой день встречал,

Чтобы с мамой не ругался,

Не грустил и не ворчал.

Пусть успех с тобой пребудет,

Силы будут пусть всегда,

Пусть хоть маленькое чудо

Происходит иногда!

Ранее "Телеграф" публиковал смешные поздравления с днем рождения папе.