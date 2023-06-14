Поздравления с днем рождения папе от сына: душевные пожелания

Отец заслуживает особой любви, внимания и заботы в свой день рождения

День рождения отца – это всегда особенный день для его сына. С каждым годом приходит понимание, как быстро летит время и хочется как можно больше времени проводить вместе, успеть сказать папе самые важные слова.

Именно в день рождения можно показать папе, как вы гордитесь им и благодарны за все, чему он научил.

"Телеграф" составил подборку трогательных и душевных поздравлений папе от сына с днем рождения. Остается только выбрать подходящее именно вам и поздравить именинника.

Поздравление с днем рождения отцу от сына

Папа, с праздником! Ты мой пример и лучший родитель, который подарил мне жизнь, правильно воспитал и поддержал в трудные для меня минуты. Я хочу, чтобы отныне ты всегда мог рассчитывать не только на свои силы, а знал, что я и вся твоя семья тебя поддержит. Пусть все у тебя будет получаться, а годы не торопятся бежать вперед!

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Папа, я поздравляю тебя с днем рождения. Для сына папа — гордость и пример отваги. Я желаю тебе не знать поражений и всегда преодолевать любые препятствия, любые расстояния ради своей цели, своей мечты. Папа, пусть у тебя всегда будут силы, бодрость, уверенность и оптимизм, чтобы оставаться крепким мужчиной, счастливым семьянином и успешным человеком.

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Отец, с днём рождения! Будь всегда таким же сильным, энергичным, уверенным, надёжным, бодрым, полным идей и оптимизма, чтобы твоему сыну хотелось походить на тебя. Верных друзей, крепкого здоровья, поменьше тревог и побольше радости. Поздравляю и горжусь тобой!

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Дорогой отец, твой сын от души поздравляет тебя с днём рождения. Желаю не стареть душой и телом, желаю всегда оставаться сильной и независимой личностью, желаю во всех делах проявлять должное терпение и высокий энтузиазм, желаю в своей жизни достичь ещё многих побед и покорить ещё не одну вершину успеха.

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Папа, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всегда чувствовать себя уверенно и никогда не отступать от своих целей. Для сына ты — пример отваги, силы и решительности, и я тебе желаю любой день отмечать своим успехом, во всём преуспевать и не ссориться с удачей.

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Дорогой отец, поздравляю тебя с днём рождения. Твой сын желает тебе быть бодрым духом и юным душой, постоянно пребывать в круговороте жизненного счастья и удачи, никогда не бросать в беде родных и близких, идти по жизни с мечтой и любовью в сердце.

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Дорогой мой папочка! Хочу поздравить тебя с днем рождения. Желаю здоровья крепкого, как итальянский черный кофе, счастья длительного, как вечность, любви яркой и тёплой, как солнце, удачи мерцающей, как звёзды, а радости пестрой и душистой, как цветы… С любовью, твоя копия — твой сын!

Ранее "Телеграф" публиковал стихи с днем рождения папе.