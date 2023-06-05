Поздравление с днем рождения маме от сына: трогательные пожелания

Сделайте праздник мамы незабываемым

Сын — надежда и опора для мамы. Каждая женщина заслуживает красивых поздравлений с днем рождения от своего любимого сыночка. В свой день ей будет приятно услышать, как важна ее любовь и забота, которую она подарила.

"Телеграф" собрал трогательные поздравления маме с днем рождения от сына. Эти слова помогут выразить любовь и благодарность к ней. Выберите наиболее подходящий вариант и сразу же отправьте маме в ее день рождения.

Поздравление от сына маме

Милая моя мамочка! Ты самый любимый и родной мой человечек. Именно благодаря тебе я живу, радуюсь, работаю и счастлив. Ты подарила мне свою любовь, нежность и саму жизнь. Я хочу, чтобы в ответ, жизнь подарила тебе много счастливых лет, ярких дней и спокойных, радостных часов. Я хочу, чтобы твое огромное нежное сердце никогда не сжималось от боли. И пускай твое здоровье будет таким же огромным, как то чувство, что сегодня переполняет меня. С днем рождения, любимая!

Моя дорогая, любимая и единственная мамочка, я поздравляю тебя с праздником, с твоим днем рождения! Я желаю тебе бесконечно долгих лет жизни, нескончаемо много здоровья и огромной любви. Чтобы тебе всегда везло, всегда преследовали успехи, всегда было на кого положиться. Я тебя очень люблю и хочу, чтобы у тебя никогда не было повода грустить и печалиться.

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Пусть я — не самый лучший сын, и сам того не замечая, могу тебя обидеть, но ты — самая лучшая мама на свете. С днем рождения, моя родная! Желаю тебе с годами становиться только краше и счастливее, с каждым днем все хорошеть и радоваться всему хорошему, а все хорошее пусть происходит постоянно!

Дорогая мамочка моя, в твой день рождения благодарю за все и прошу прощения за каждую пролитую из-за меня слезинку. Я счастлив всегда, когда провожу время с тобой, и мне грустно, когда между нами километры. Искренне желаю никогда не болеть, чтоб не знала ни горя, ни бед. Любви огромной, счастья океан. С любовью, твой сын!

Милая мама, твой сын поздравляет тебя с днём рождения. Родная моя, любимая, замечательная, я хочу пожелать тебе светлых улыбок, добрых слов и приятных комплиментов от окружающих, постоянного уюта и тепла в твоём доме, неугасаемого света надежды и радости в твоём сердце. Мама, желаю с каждым днём распускаться прекрасным и нежным цветком, наполняя жизни близких ароматом счастья и вдохновения.

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Моя любимая мамочка, я появился на свет благодаря тебе. Спасибо тебе за тепло, любовь и бессонные ночи, проведенные у моей кроватки. Все, что я знаю и умею я впитал с твоим молоком. Мамочка, я тебя очень люблю. С Днем рождения тебя, мой главный в жизни человек!

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