Вітання з днем народження мамі від сина: зворушливі побажання

Зробіть свято матусі незабутнім

Син – надія та опора для мами. Кожна жінка заслуговує на гарні привітання з днем народження від свого улюбленого синочка. У свій день їй буде приємно почути, наскільки важлива її любов і турбота, яку вона подарувала йому.

"Телеграф" зібрав зворушливі привітання мамі з днем народження від сина. Ці слова допоможуть висловити любов та подяку до неї. Виберіть найкращий варіант і відразу ж відправте мамі в її день народження.

Вітання матусі від сина

Мила моя матуся! Ти найулюбленіша і найрідніша моя людина. Саме завдяки тобі я живу, радію, працюю та щасливий. Ти подарувала мені свою любов, ніжність і саме життя. Я хочу, щоб у відповідь, життя подарувало тобі багато щасливих років, яскравих днів і спокійного, радісних годин. Я хочу, щоб твоє велике ніжне серце ніколи не стискалося від болю. І нехай твоє здоров’я буде таким же величезним, як почуття, що сьогодні переповнює мене. З Днем народження, найрідніша!

Моя люба, улюблена і єдина матуся, я вітаю тебе зі святом, з твоїм днем народження! Я бажаю тобі нескінченно довгих років життя, нескінченно багато здоров’я та величезної любові. Щоб тобі завжди щастило, завжди мала успіх, завжди було на кого покластися. Я тебе дуже люблю і хочу, щоб у тебе ніколи не було приводу сумувати.

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Нехай я не найкращий син, і сам того не помічаючи, можу тебе образити, але ти найкраща мама на світі. З днем народження, моя рідна! Бажаю тобі з роками ставати ще красивішою і щасливішою, з кожним днем гарнішати та радіти всьому хорошому, а все хороше нехай відбувається постійно!

Дорога матусю моя, у твій день народження дякую за все і перепрошую за кожну пролиту через мене сльозинку. Я завжди щасливий, коли проводжу час з тобою, і мені сумно, коли між нами кілометри. Щиро бажаю ніколи не хворіти, щоб ти не знала ні горя, ні бід. Любові величезної, щастя океан. З любов’ю, твій сину!

Мила мамо, твій син вітає тебе з днем народження. Рідна моя, улюблена, чудова, я хочу побажати тобі світлих усмішок, добрих слів і приємних компліментів від оточуючих, постійного затишку та тепла у твоєму домі, незгасаючого світла надії та радості у твоєму серці. Мамо, бажаю з кожним днем розпускатися прекрасною та ніжною квіткою, наповнюючи життя близьких ароматом щастя та натхнення.

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Моя улюблена матуся, я народився завдяки тобі. Дякую тобі за тепло, любов і безсонні ночі, проведені біля мого ліжечка. Все, що я знаю і вмію, я ввібрав з твоїм молоком. Мамочко, я тебе дуже люблю. З Днем народження тебе, моя головна у житті людина!

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання мамі з днем народження у віршах.