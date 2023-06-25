С днем рождения, дорогой! Поздравления для крестника
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День рождения крестника — праздник, который нельзя игнорировать
В обязанности крестной мамы и крестного папы входят ежегодные поздравления крестника с днем рождения. Это прекрасный момент дать ему понять, насколько вы цените его присутствие в своей жизни.
Чтобы крестик почувствовал всю вашу любовь, подготовьте для него красивое поздравление с днем рождения. А чтобы у вас не было проблем с поиском правильных слов, "Телеграф" составил подборку пожеланий имениннику. Эти поздравления на день рождения крестника написаны в разных стилях и среди них вы сможете найти то, которое идеально подойдет именно для вашего именинника.
Поздравления для крестника
Дорогой мой и любимый крестник! Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты рос настоящим мужчиной — крепким, здоровым, бесстрашным, умным и очень добрым! Чтобы преодолевал с честью все препятствия на жизненном пути, помогал нуждающимся, поддерживал слабых и очень любил своих родителей! Успехов тебе в учебе, хороших оценок и глубоких знаний! Цени дружбу и любовь, и тогда всё будет отлично, и счастье всегда будет твоим надежным спутником в жизни!
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Любимый крестник, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе всего самого светлого и радостного в жизни. Будь всегда здоров, полон позитива и сказочного счастья. Пусть тебе всегда сопутствует удача и приносит только все самое лучшее и доброе, что есть на белом свете!
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С днем твоего рождения, мой любимый крестник! Солнце, я желаю тебе всегда быть на высоте, расти настоящим мужчиной, умным и здоровым с большим и чистым сердцем. Пусть судьба твоя будет светлой и благополучной. Доброты тебе желаю, миллион улыбок, друзей приветливых и верных, много сил, отваги и настойчивости для прекрасных достижений в жизни.
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Мой дорогой крестный сынок, поздравляю! Сегодня ты стал взрослее на год, и это прекрасно. Хочу пожелать тебе успеха, приятных сюрпризов и красочных дней. Пусть твоя жизнь будет настолько интересной, завораживающей и волшебной, что для грусти и печали в ней просто не останется места! С днем рождения тебя. Будь смелым, славным и счастливым!
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От всей души тебе желаю исполнения всех твоих желаний и легкой руки в делах. Цени каждый момент своей жизни, будь счастлив, ведь счастье в мелочах. Крепкого здоровья тебе и нескончаемых сил, дорогой крестник! С днем рождения!
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Поздравляю! Будь всегда открытым и честным, веселым и улыбчивым, искренним и сильным! Всегда радуйся мелочам, ведь именно они делают жизнь счастливой!
Поздравление с днем рождения крестника в стихах
Любимый крестник, с днем рожденья!
Любви, успеха и везенья.
Здоровья крепкого всегда.
Чтоб не болел ты никогда.
Тепла, удачи, вдохновенья,
Богатства, радости, терпенья.
Будь сильным, смелым и красивым,
Достойным и непобедимым.
Мечты твои пусть исполняются,
Желанья главные сбываются.
Друзей надёжных и веселья.
Сыночек крёстный, с днем рожденья!
***
С днем рождения, милый крестник!
Вырос ты уже большой.
Будь же сильным и здоровым,
Будь ты с доброю душой.
Я желаю тебе счастья,
Интересных много дел,
Хорошо учиться в школе,
Чтоб ты многое умел.
Чтобы все тебя любили,
Были верными друзья,
В школе чтоб тебя хвалили,
Жизнь твоя была светла.
С днем рожденья, крестник дорогой,
Поздравляю я тебя с душой,
И желаю быть всегда счастливым,
Добрым, милым юношей, красивым!
Чтобы все желания сбывались,
Планы, цели вмиг осуществлялись.
Жизнь полна пусть будет радостью всегда,
Пусть обходит стороной тебя беда!
Будь здоровым, бодрым и спортивным,
Компанейским парнем позитивным.
Добрых тебе в жизни лишь людей,
Самых лучших, верных лишь друзей!
***
С днем рождения, дорогой,
Крестник мой любимый,
Ты мальчишка озорной,
Радостный, счастливый.
Пожелать тебе хочу я
В этот "день варенья"
Очень много теплоты,
Любви и настроения!
А еще хочу сказать я,
Маленький мой мальчик,
Лучше тебя в мире нет,
Солнечный мой зайчик.
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