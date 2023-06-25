С днем рождения, дорогой! Поздравления для крестника

День рождения крестника — праздник, который нельзя игнорировать

В обязанности крестной мамы и крестного папы входят ежегодные поздравления крестника с днем рождения. Это прекрасный момент дать ему понять, насколько вы цените его присутствие в своей жизни.

Чтобы крестик почувствовал всю вашу любовь, подготовьте для него красивое поздравление с днем рождения. А чтобы у вас не было проблем с поиском правильных слов, "Телеграф" составил подборку пожеланий имениннику. Эти поздравления на день ​​рождения крестника написаны в разных стилях и среди них вы сможете найти то, которое идеально подойдет именно для вашего именинника.

Поздравления для крестника

Дорогой мой и любимый крестник! Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю, чтобы ты рос настоящим мужчиной — крепким, здоровым, бесстрашным, умным и очень добрым! Чтобы преодолевал с честью все препятствия на жизненном пути, помогал нуждающимся, поддерживал слабых и очень любил своих родителей! Успехов тебе в учебе, хороших оценок и глубоких знаний! Цени дружбу и любовь, и тогда всё будет отлично, и счастье всегда будет твоим надежным спутником в жизни!

***

Любимый крестник, поздравляю тебя с днем твоего рождения! Желаю тебе всего самого светлого и радостного в жизни. Будь всегда здоров, полон позитива и сказочного счастья. Пусть тебе всегда сопутствует удача и приносит только все самое лучшее и доброе, что есть на белом свете!

***

С днем твоего рождения, мой любимый крестник! Солнце, я желаю тебе всегда быть на высоте, расти настоящим мужчиной, умным и здоровым с большим и чистым сердцем. Пусть судьба твоя будет светлой и благополучной. Доброты тебе желаю, миллион улыбок, друзей приветливых и верных, много сил, отваги и настойчивости для прекрасных достижений в жизни.

***

Мой дорогой крестный сынок, поздравляю! Сегодня ты стал взрослее на год, и это прекрасно. Хочу пожелать тебе успеха, приятных сюрпризов и красочных дней. Пусть твоя жизнь будет настолько интересной, завораживающей и волшебной, что для грусти и печали в ней просто не останется места! С днем рождения тебя. Будь смелым, славным и счастливым!

***

От всей души тебе желаю исполнения всех твоих желаний и легкой руки в делах. Цени каждый момент своей жизни, будь счастлив, ведь счастье в мелочах. Крепкого здоровья тебе и нескончаемых сил, дорогой крестник! С днем рождения!

***

Поздравляю! Будь всегда открытым и честным, веселым и улыбчивым, искренним и сильным! Всегда радуйся мелочам, ведь именно они делают жизнь счастливой!

Поздравление с днем рождения крестника в стихах

Любимый крестник, с днем рожденья! Любви, успеха и везенья. Здоровья крепкого всегда. Чтоб не болел ты никогда. Тепла, удачи, вдохновенья, Богатства, радости, терпенья. Будь сильным, смелым и красивым, Достойным и непобедимым. Мечты твои пусть исполняются, Желанья главные сбываются. Друзей надёжных и веселья. Сыночек крёстный, с днем рожденья!

***

С днем рождения, милый крестник!

Вырос ты уже большой.

Будь же сильным и здоровым,

Будь ты с доброю душой.

Я желаю тебе счастья,

Интересных много дел,

Хорошо учиться в школе,

Чтоб ты многое умел.

Чтобы все тебя любили,

Были верными друзья,

В школе чтоб тебя хвалили,

Жизнь твоя была светла.

С днем рожденья, крестник дорогой, Поздравляю я тебя с душой, И желаю быть всегда счастливым, Добрым, милым юношей, красивым! Чтобы все желания сбывались, Планы, цели вмиг осуществлялись. Жизнь полна пусть будет радостью всегда, Пусть обходит стороной тебя беда! Будь здоровым, бодрым и спортивным, Компанейским парнем позитивным. Добрых тебе в жизни лишь людей, Самых лучших, верных лишь друзей!

***

С днем рождения, дорогой,

Крестник мой любимый,

Ты мальчишка озорной,

Радостный, счастливый.

Пожелать тебе хочу я

В этот "день варенья"

Очень много теплоты,

Любви и настроения!

А еще хочу сказать я,

Маленький мой мальчик,

Лучше тебя в мире нет,

Солнечный мой зайчик.

Ранее "Телеграф" публиковал душевные поздравления с днем рождения мужчине во время войны.