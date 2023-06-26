С днем рождения! Трогательные поздравления для крестницы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Покажите крестнице всю свою любовь
Быть крестными — большая ответственность. Одна из главных обязанностей этих людей — быть рядом со своей крестницей на всех основных этапах ее жизни. И дни рождения — не исключение.
В один из главных праздников для крестницы важно передать ей слова поддержки, признательности и любви. "Телеграф" собрал несколько идей, как поздравить с днем рождения крестницу любого возраста. Эти пожелания помогут дать понять имениннице, как много она для вас значит.
Поздравление крестнице в стихах
Однажды в храм зайдя с малышкой на руках,
Просила Бога ей послать большое счастье,
Чтобы всегда везло во всех делах,
Чтоб небеса оберегали от несчастья.
И в день рождения хочу я пожелать
Для крестницы большой любви от Бога.
Чтобы весь мир берёг и согревал
Теплом, уютом, миром и заботой.
***
Крестница моя, родная,
С днем рожденья, дорогая!
От души желаю я,
Чтоб ты счастлива была!
Улыбалась, расцветала,
Словно солнышко, сияла,
Верила в себя, в удачу,
Была радостной в придачу!
Никогда не унывала,
Знания в себя вбирала,
Была смелой, позитивной,
Самой классной и активной!
Мой хороший добрый ангелочек!
Ты принцесса, крестница моя.
С днем рождения, милое создание,
Ты цветочек, лучик, ты заря!
Будь красивой и всегда счастливой,
Умничкой и лучшею из всех.
И пусть в жизни долгой и счастливой
Ждут тебя удача и успех!
***
Ты названная дочь моя,
Люблю тебя и дорожу.
Ни слова в сердце не тая,
Я в день рождения скажу:
Хочу чтоб счастлива была,
Желаю радости огромной,
Чтоб от успеха ты цвела,
И чтоб успех твой был объемный.
В час трудный, если будет вдруг,
Не бойся, обращайся прямо.
Ведь я тебе почти что друг,
Почти твоя вторая мама.
Пускай обходят стороной
Все неудачи, все заботы.
Любовь идет всегда с тобой,
В судьбе побед тебе без счета,
Чтоб каждый час и новый день
Ты открывалась, вдохновлялась.
Пусть не закроет солнце тень,
И чтобы чаще улыбалась!
С днем рожденья, крестница любимая!
Будь всегда во всём неотразимою,
Самою счастливою, успешною,
Словно солнце утреннее — нежною.
Будь здоровой, умной и везучею,
Для людей любимых — самой лучшею.
Пусть мечты твои всегда сбываются,
Пусть все грезы скоро исполняются.
Пусть минуют разочарования,
Будь всегда полна очарования.
Веселись, люби и будь любимой,
Самой светлой и неповторимой.
Трогательное поздравление с днем рождения крестнице своими словами
Сегодня день рождения у моей девочки, у моей крестной доченьки! Дорогая моя, я искренне тебе желаю исполнения всех твоих желаний, добра и настоящего счастья. Оставайся такой же светлой и милой девчонкой, нежной и хрупкой. И пусть тебя всегда оберегает твой Ангел Хранитель. С днем рождения, родная!
***
Крестница, дорогая, поздравляю с днем рождения! Оставайся такой же прекрасной, милой, улыбчивой, красивой, умной девчонкой. Желаю тебе сиять, как солнышко от безграничного счастья, удачи во всех новых начинаниях, побольше хороших моментов, массу возможностей. Пусть в твоей жизни не будет грусти и потерь, пусть в сердце расцветают нежность и любовь, каждый день будет прекрасен и неповторим. Будь счастлива!
***
Любимая крестница, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе быть ярким солнышком, излучающим счастье, энергию, позитив и радость! Пусть твоя жизнь будет удивительной, словно добрая сказка, на страницах которой тебя ждут большая любовь, неземное счастье, верные друзья и исполнение заветных желаний!
***
Дорогая моя крестница! Желаю, чтобы тот крест, который выпало тебе нести по жизни, был очень легким и простым. Желаю, чтобы неся его, ты не спотыкалась и не падала по дороге. А самое главное, желаю, чтобы в твоей жизни всегда был тот, кто поможет нести тебе этот крест, заберет его тяжесть на свои крепкие плечи, освободит тебя от любой обузы и сделает твою жизнь только очень приятной, легкой и счастливой. С днем рождения!
***
Моя милая крестница, я с любовью тебя поздравляю! Желаю тебе послушания, чтобы ты шла по верному пути, к которому я тебя направляю, не сворачивала и не делала привалы! Нас ждет дорога к светлому и радужному будущему с принцем на единороге, точнее с принцем на белом коне! С днем рождения, родная!
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для крестника.