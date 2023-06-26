С днем рождения! Трогательные поздравления для крестницы

Покажите крестнице всю свою любовь

Быть крестными — большая ответственность. Одна из главных обязанностей этих людей — быть рядом со своей крестницей на всех основных этапах ее жизни. И дни рождения — не исключение.

В один из главных праздников для крестницы важно передать ей слова поддержки, признательности и любви. "Телеграф" собрал несколько идей, как поздравить с днем ​​рождения крестницу любого возраста. Эти пожелания помогут дать понять имениннице, как много она для вас значит.

Поздравление крестнице в стихах

Однажды в храм зайдя с малышкой на руках, Просила Бога ей послать большое счастье, Чтобы всегда везло во всех делах, Чтоб небеса оберегали от несчастья. И в день рождения хочу я пожелать Для крестницы большой любви от Бога. Чтобы весь мир берёг и согревал Теплом, уютом, миром и заботой.

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Крестница моя, родная,

С днем рожденья, дорогая!

От души желаю я,

Чтоб ты счастлива была!

Улыбалась, расцветала,

Словно солнышко, сияла,

Верила в себя, в удачу,

Была радостной в придачу!

Никогда не унывала,

Знания в себя вбирала,

Была смелой, позитивной,

Самой классной и активной!

Мой хороший добрый ангелочек! Ты принцесса, крестница моя. С днем рождения, милое создание, Ты цветочек, лучик, ты заря! Будь красивой и всегда счастливой, Умничкой и лучшею из всех. И пусть в жизни долгой и счастливой Ждут тебя удача и успех!

***

Ты названная дочь моя,

Люблю тебя и дорожу.

Ни слова в сердце не тая,

Я в день рождения скажу:

Хочу чтоб счастлива была,

Желаю радости огромной,

Чтоб от успеха ты цвела,

И чтоб успех твой был объемный.

В час трудный, если будет вдруг,

Не бойся, обращайся прямо.

Ведь я тебе почти что друг,

Почти твоя вторая мама.

Пускай обходят стороной

Все неудачи, все заботы.

Любовь идет всегда с тобой,

В судьбе побед тебе без счета,

Чтоб каждый час и новый день

Ты открывалась, вдохновлялась.

Пусть не закроет солнце тень,

И чтобы чаще улыбалась!

С днем рожденья, крестница любимая! Будь всегда во всём неотразимою, Самою счастливою, успешною, Словно солнце утреннее — нежною. Будь здоровой, умной и везучею, Для людей любимых — самой лучшею. Пусть мечты твои всегда сбываются, Пусть все грезы скоро исполняются. Пусть минуют разочарования, Будь всегда полна очарования. Веселись, люби и будь любимой, Самой светлой и неповторимой.

Трогательное поздравление с днем рождения крестнице своими словами

Сегодня день рождения у моей девочки, у моей крестной доченьки! Дорогая моя, я искренне тебе желаю исполнения всех твоих желаний, добра и настоящего счастья. Оставайся такой же светлой и милой девчонкой, нежной и хрупкой. И пусть тебя всегда оберегает твой Ангел Хранитель. С днем рождения, родная!

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Крестница, дорогая, поздравляю с днем рождения! Оставайся такой же прекрасной, милой, улыбчивой, красивой, умной девчонкой. Желаю тебе сиять, как солнышко от безграничного счастья, удачи во всех новых начинаниях, побольше хороших моментов, массу возможностей. Пусть в твоей жизни не будет грусти и потерь, пусть в сердце расцветают нежность и любовь, каждый день будет прекрасен и неповторим. Будь счастлива!

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Любимая крестница, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе быть ярким солнышком, излучающим счастье, энергию, позитив и радость! Пусть твоя жизнь будет удивительной, словно добрая сказка, на страницах которой тебя ждут большая любовь, неземное счастье, верные друзья и исполнение заветных желаний!

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Дорогая моя крестница! Желаю, чтобы тот крест, который выпало тебе нести по жизни, был очень легким и простым. Желаю, чтобы неся его, ты не спотыкалась и не падала по дороге. А самое главное, желаю, чтобы в твоей жизни всегда был тот, кто поможет нести тебе этот крест, заберет его тяжесть на свои крепкие плечи, освободит тебя от любой обузы и сделает твою жизнь только очень приятной, легкой и счастливой. С днем рождения!

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Моя милая крестница, я с любовью тебя поздравляю! Желаю тебе послушания, чтобы ты шла по верному пути, к которому я тебя направляю, не сворачивала и не делала привалы! Нас ждет дорога к светлому и радужному будущему с принцем на единороге, точнее с принцем на белом коне! С днем рождения, родная!

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для крестника.