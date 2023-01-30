Поздравления девочке с 16-летием: лучшие пожелания

"Телеграф" подобрал душевные поздравления для 16-летней девочки

Для каждого подростка День рождения — долгожданный праздник. Тем более, когда исполняется целых 16 лет. Это еще беззаботный, но уже и очень важный возраст. Всего немного отделяет человека от серьезной взрослой жизни. Впереди очень много вызовов и открытий.

Для родных и близких день шестнадцатилетия девушки — не менее значимый праздник. К этому дню готовятся заранее и обычно ищут яркие и незабываемые поздравления. Нужные слова, чтобы поздравить девушку с 16-летием, можно найти в этом материале "Телеграфа".

Поздравление девушке с шестнадцатилетием

16 лет — особенная дата,

Сотнями открытий жизнь богата,

Много предстоит еще узнать,

Многое попробовать, много увидать!

Я тебе желаю только счастья,

Никогда не рвется пусть душа на части,

Будут интересными открытия,

Жизнь полна счастливыми событиями.

Пусть любовь придет к тебе большая,

Ничего пусть счастью не мешает,

Пусть друзья проверенными будут,

Никогда не подведут и не забудут!

***

Вот и наступил самый желанный возраст для подростка — 16 лет. Не спеши взрослеть, насладись самыми чудными и беззаботными мгновениями этого возраста. Лови позитив, улыбки и восторг, но не забывай и познавать жизнь, она так интересна во всех ее проявлениях. Счастья тебе, пусть исполнятся все твои самые яркие мечты. Блестящего тебе праздника. С днем рождения!

***

В шестнадцатый твой день рождения

Пускай совсем не умолкает смех.

Желаю счастья я и вдохновения,

Пусть ждет тебя всегда, во всем успех!

Все двери для тебя открыты,

Тебя так много счастья ждет,

Пусть будут горести забыты,

А в сердце радость пусть живет.

Здоровья и друзей надежных

Тебе хочу я пожелать.

Пусть невозможное возможным

Сумеет в твоей жизни стать!

Красивое поздравление девочке с 16-летием

16 лет… Душа поет, сердце вырывается из груди, глаза блестят, а в голове лишь ветра свист. Пускай это состояние приносит тебе только радость и никогда не доводит до слез. Живи, учись, люби, расти, твори, ведь это именно то время, когда нельзя останавливаться ни на минуту. Желаем новых ощущений, встреч с интересными людьми и искренней любви.

***

В твои 16 лет, принцесса, желаю больших возможностей в жизни, чтобы в дальнейшем стать настоящей королевой. Пусть парни восхищаются тобой, пусть девушки во всем берут с тебя пример, пусть у тебя всегда все будет замечательно. Дарю тебе свои 16 пожеланий: любви, здоровья, чувства стиля, элегантности, обаяния, смелости, гармонии, мечтательности, изобретательности, таланта в разных направлениях, успеха, вдохновения, веры в чудо, искренности, утонченности и цветущей красоты.

***

Все 16 свечек сдуй,

Да получишь поцелуй.

С днем рожденья, дорогая,

Счастья мы тебе желаем.

Становись еще мудрей,

Честно выбирай друзей.

Не спеши скорей уйти,

Путь однажды свой найди!

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