Поздравления девочке с 16-летием: лучшие пожелания
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"Телеграф" подобрал душевные поздравления для 16-летней девочки
Для каждого подростка День рождения — долгожданный праздник. Тем более, когда исполняется целых 16 лет. Это еще беззаботный, но уже и очень важный возраст. Всего немного отделяет человека от серьезной взрослой жизни. Впереди очень много вызовов и открытий.
Для родных и близких день шестнадцатилетия девушки — не менее значимый праздник. К этому дню готовятся заранее и обычно ищут яркие и незабываемые поздравления. Нужные слова, чтобы поздравить девушку с 16-летием, можно найти в этом материале "Телеграфа".
Поздравление девушке с шестнадцатилетием
16 лет — особенная дата,
Сотнями открытий жизнь богата,
Много предстоит еще узнать,
Многое попробовать, много увидать!
Я тебе желаю только счастья,
Никогда не рвется пусть душа на части,
Будут интересными открытия,
Жизнь полна счастливыми событиями.
Пусть любовь придет к тебе большая,
Ничего пусть счастью не мешает,
Пусть друзья проверенными будут,
Никогда не подведут и не забудут!
***
Вот и наступил самый желанный возраст для подростка — 16 лет. Не спеши взрослеть, насладись самыми чудными и беззаботными мгновениями этого возраста. Лови позитив, улыбки и восторг, но не забывай и познавать жизнь, она так интересна во всех ее проявлениях. Счастья тебе, пусть исполнятся все твои самые яркие мечты. Блестящего тебе праздника. С днем рождения!
***
В шестнадцатый твой день рождения
Пускай совсем не умолкает смех.
Желаю счастья я и вдохновения,
Пусть ждет тебя всегда, во всем успех!
Все двери для тебя открыты,
Тебя так много счастья ждет,
Пусть будут горести забыты,
А в сердце радость пусть живет.
Здоровья и друзей надежных
Тебе хочу я пожелать.
Пусть невозможное возможным
Сумеет в твоей жизни стать!
Красивое поздравление девочке с 16-летием
16 лет… Душа поет, сердце вырывается из груди, глаза блестят, а в голове лишь ветра свист. Пускай это состояние приносит тебе только радость и никогда не доводит до слез. Живи, учись, люби, расти, твори, ведь это именно то время, когда нельзя останавливаться ни на минуту. Желаем новых ощущений, встреч с интересными людьми и искренней любви.
***
В твои 16 лет, принцесса, желаю больших возможностей в жизни, чтобы в дальнейшем стать настоящей королевой. Пусть парни восхищаются тобой, пусть девушки во всем берут с тебя пример, пусть у тебя всегда все будет замечательно. Дарю тебе свои 16 пожеланий: любви, здоровья, чувства стиля, элегантности, обаяния, смелости, гармонии, мечтательности, изобретательности, таланта в разных направлениях, успеха, вдохновения, веры в чудо, искренности, утонченности и цветущей красоты.
***
Все 16 свечек сдуй,
Да получишь поцелуй.
С днем рожденья, дорогая,
Счастья мы тебе желаем.
Становись еще мудрей,
Честно выбирай друзей.
Не спеши скорей уйти,
Путь однажды свой найди!
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