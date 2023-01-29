Названы самые ранимые знаки Зодиака, которые часто обижаются

Рак, Скорпион, Близнецы, Овен, Рыбы и Лев довольно чувствительны, из-за чего могут почувствовать обиду

У каждого знака Зодиака есть вредные привычки и свои недостатки. Одним из таких может быть чрезмерная ранимость. Некоторые представители зодиакального круга могут обидеться на любую мелочь, их способно задеть даже случайная фраза.

По словам астрологов, самыми ранимыми знаками Зодиака можно назвать Рака, Скорпиона, Близнецов, Овна, Рыб и Льва. Это люди с добрым сердцем, которые могут быть очень чувствительными. Иногда такая особенность приносит им душевную боль.

Рак

Это самый чувствительный знак Зодиака, пишет yourtango. Они очень щедры и любят дарить и получать любовь. Будь то от семьи, друзей или любовника, они наслаждаются любовью и привязанностью, и если они не получают такой же любви в ответ, это действительно может разбить их сердца. Лучший способ полюбить Рака — не злоупотреблять его любвеобильностью. Гороскоп для Рака на сегодня читайте на сайте.

Скорпион

Скорпионы прячут свои эмоции, потому что глубоко внутри у них хрупкое сердце. Им не нравится, когда их отвергают, и если они чувствуют себя таковыми, то это нехорошо. Скорпионы способны обращать внимание на детали и определять, используете ли вы их в своих интересах, даже если вы думаете, что они этого не знают. Гороскоп для Скорпиона на сегодня узнайте на сайте.

Близнецы

Близнецы — скрытно эмоциональные люди. Они очень чувствительны, но отлично умеют устраивать шоу. За кулисами же их сердца очень хрупки. Они стараются быть жесткими, но в глубине души любят дарить и получать любовь. Гороскоп для Близнецов на сегодня смотрите на сайте.

Овен

Этот знак очень чувствителен. Овны дадут вам все, что угодно, но как только вы их предадите, все развалится. Если вы скажете им что-то неуместное или сделаете что-то, что причинит боль, они приложат усилия, чтобы вы почувствовали боль в ответ, пожалуйста, обращайтесь с этим знаком с осторожностью. Гороскоп для Овна на сегодня найдете на сайте.

Рыбы

Очень хрупкие, и им нужно все ваше внимание, когда вы им нравитесь.Они верят в лояльность, поэтому, если они верны вам, то ожидают того же. Если вы разобьете их сердца, они будут невероятно убиты горем. Гороскоп для Рыб на сегодня прочтите на сайте.

Лев

Этот сумасшедший знак наполнен экстремальными эмоциями. Они очень чувствительны и импульсивны, а еще суперэмоциональны. Львы могут быть верны, и если вы не ответите им тем же, будут рычать, как их животное-символ. Обычно они являются душой компании, но если вы попытаетесь приглушить их, они станут агрессивными, потому что их легко обидеть в любой ситуации. С гороскопом для Льва на сегодня ознакомьтесь на сайте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака смогут найти любовь в феврале. Стоит готовиться к обилию романтики и судьбоносной встрече.