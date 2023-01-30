Вітання дівчинці з 16-річчям: найкращі побажання

"Телеграф" підібрав душевні привітання для 16-річної дівчинки

Для кожного підлітка День народження – довгоочікуване свято. Тим більше, коли виповнюється цілих 16 років. Це ще безтурботний, але вже дуже важливий вік. Усього трохи відокремлює людину від серйозного дорослого життя. Попереду дуже багато викликів та відкриттів.

Для рідних та близьких день шістнадцятиліття дівчини – не менш значуще свято. До цього дня готуються заздалегідь і зазвичай шукають яскраві та незабутні привітання. Гарні слова, щоби привітати дівчину з 16-річчям, можна знайти в цьому матеріалі "Телеграфа".

Привітання дівчині із шістнадцятиріччям

16 років — особлива дата, сотнями відкриттів життя багате, багато доведеться ще дізнатися, багато спробувати, багато побачити! Я бажаю тобі тільки щастя, ніколи нехай не рветься душа на частини, будуть цікавими відкриття, життя сповнене щасливих подій. Нехай кохання прийде до тебе велике, нічого нехай не заважає твоєму щастю, нехай друзі перевіреними будуть, ніколи не підведуть та не забудуть!

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Ось і настав найбажаніший вік для підлітка – 16 років. Не поспішай дорослішати, насолодись найдивовижнішими й безтурботними миттєвостями цього віку. Лови позитив, посмішки й захоплення, але не забувай і пізнавати життя, воно таке цікаве у всіх його проявах. Щастя тобі, нехай здійсняться всі твої найяскравіші мрії. Блискучого тобі свята. З Днем народження!

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У шістнадцятий твій день народження нехай зовсім не замовкає сміх. Бажаю щастя я та натхнення, нехай чекає на тебе завжди, у всьому успіх! Всі двері хай будуть для тебе відчинені. Тебе чекає так багато щастя. Нехай у твому серці завжди живе радість. Бажаю здоров'я та надійних друзів. Нехай неможливе для тебе стане можливим. З днем народження!

Гарне привітання дівчинці з 16-річчям

16 років … Душа співає, серце виривається з грудей, очі блищать, а в голові лише вітру свист. Нехай цей стан приносить тобі радість і ніколи не доводить до сліз. Живи, вчись, люби, рости, твори, адже це саме той час, коли не можна зупинятися ні на хвилину. Бажаємо нових відчуттів, зустрічей з цікавими людьми та щирого кохання.

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У твої 16 років, принцеса, бажаю більших можливостей у житті, щоб надалі стати справжньою королевою. Нехай хлопці захоплюються тобою, нехай дівчата у всьому беруть із тебе приклад, нехай у тебе завжди все буде чудово. Дарую тобі свої 16 побажань: любові, здоров’я, почуття стилю, елегантності, чарівності, сміливості, гармонії, мрійливості, винахідливості, таланту у різних напрямках, успіху, натхнення, віри в диво, щирості, витонченості та квітучої краси.

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Вітаю з 16-річчям. Бажаю запаморочливого щастя й успіху, офігенних можливостей та ідей, обалденного настрою і нереально крутий життя в цілому. Нехай юні роки будуть щасливими та очманілими, нехай в голові грає музика веселощів, а в серці звучить мелодія кохання!

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально привітати дівчину з днем народження.