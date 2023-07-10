Привітання з днем народження похреснику: класні листівки для іменинника
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Листівка хрещенику з днем народження стане гарним доповненням до подарунка
Улюбленого хрещеника хочеться дивувати, радувати та балувати у день народження. Щоб зробити його свято незабутнім, хрещені мама й тато готують для нього особливі, пам’ятні подарунки. Не зайвим буде і вибрати картинки з днем народження похреснику.
Листівка з днем народження для хрещеника може бути з вітальним віршем, або ж зовсім підписана однією фразою. На якому б варіанті ви не зупинили свій вибір, від щирого серця підготовлене привітання покаже імениннику, як багато він значить для своїх хрещених.
"Телеграф" створив яскраві листівки з днем народження для похресника, які можна безплатно завантажити на свій пристрій та відправити імениннику в будь-якому з месенджерів, чи то Viber чи то WhatsApp.
Картинки похреснику з днем народження
Вітальна листівка з днем народження похреснику
Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження для хрещеника у віршах та прозі.