Привітання з днем народження похреснику: класні листівки для іменинника

Листівка хрещенику з днем народження стане гарним доповненням до подарунка

Улюбленого хрещеника хочеться дивувати, радувати та балувати у день народження. Щоб зробити його свято незабутнім, хрещені мама й тато готують для нього особливі, пам’ятні подарунки. Не зайвим буде і вибрати картинки з днем народження похреснику.

Листівка з днем народження для хрещеника може бути з вітальним віршем, або ж зовсім підписана однією фразою. На якому б варіанті ви не зупинили свій вибір, від щирого серця підготовлене привітання покаже імениннику, як багато він значить для своїх хрещених.

"Телеграф" створив яскраві листівки з днем народження для похресника, які можна безплатно завантажити на свій пристрій та відправити імениннику в будь-якому з месенджерів, чи то Viber чи то WhatsApp.

Картинки похреснику з днем народження

Листівки з днем народження похреснику

"З днем народження, похреснику" — листівка

Листівка з днем народження хрещеника

Вітальна листівка з днем народження похреснику

Листівка хрещенику

Вітання хрещенику з днем народження у картинці

Листівка хрещенику на день народження

Раніше "Телеграф" публікував гарні привітання з днем народження для хрещеника у віршах та прозі.