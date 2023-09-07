З Днем воєнної розвідки! Яскраві листівки українською мовою для наших захисників

Привітайте сьогодні українських розвідників і подякуйте за їхню непросту працю

У четвер, 7 вересня 2023 року відзначається важлива дата вересневого календаря – День воєнної розвідки України. Цього дня слід вітати українських розвідників, які під час повномасштабної війни виконують надважливі завдання у боротьбі країни з російськими окупантами та наближають Перемогу блискавичними успішними операціями.

Саме 7 вересня, але 1992 року, сформували Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України. З 1 червня 2007 року ця дата стала професійним святом військових розвідників України.

"Телеграф" публікує добірку яскравих листівок із Днем воєнної розвідки України. Вітаємо наших розвідників, дякуємо їм, бажаємо здоров’я і усіх гараздів!

Привітання з Днем воєнної розвідки України 2023

Картинки з Днем воєнної розвідки України

Нагадаємо, в День воєнної розвідки України 7 вересня 2023 року своє привітання озвучив глава ГУР Кирило Буданов. В оригінальному відео він задув свічки на торті. Буданов зазначив, що розвідники – люди мовчазного подвигу, але в умовах повномасштабної російсько-української війни досягненнями українців захоплюється весь світ.