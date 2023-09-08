З днем ангела Наталія: найкращі привітання з іменинами українською мовою

Найкрасивіші привітання з іменинами для прекрасних Наташ

П’ятниця, 8 вересня, це свято для всіх дівчат, яких батьки назвали Наталями, а все тому, що в цей день відзначаються їхні іменини. Зазначимо, що це не єдине свято Наташ у році, проте 8 вересня — відзначається "головне", адже цього дня вшановується свята мучениця Наталія Нікомідійська.

Ім’я Наталя має кілька значень. Найпопулярніше — це переклад з латинського "natalis" як "рідна". Однак ім’я також пов’язують із давньоєврейським ім’ям Натан, значення якого "богом даний" або "подарований"

Наталії дуже добрі та чуйні дівчата, проте разом з тим вони бувають дуже вперті, іноді зарозумілі та самолюбні. Щобільше, своїх кривдників дівчата з цим ім’ям ніколи не забувають, проте ніколи не мстять. Сімейні цінності їм першому місці. Також Наталії чудові подруги.

"Телеграф" підготував добірку гарних картинок та листівок із днем ангела Наталії українською мовою. Вибирайте привітання та надсилайте своїм знайомим, друзям, колегам та родичам у соцмережах чи месенджерах.

З днем ангела Наталія: вітання українською мовою

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав сім подарунків, які суворо заборонено дарувати жінкам з будь-якого приводу, згідно з народними прикметами.