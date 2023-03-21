Наташа, з іменинами! Красиві листівки та короткі поздоровлення на День ангела
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Не забудьте привітати Нату з іменинами
Ім’я Наталія на сьогодні, мабуть, одне із найпопулярніших жіночих імен в Україні. Раніше ми розповідали, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Наталії протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку файних привітань на іменини для Наташі у віршах, прозі, картинках та листівках українською.
Короткі привітання з Днем ангела Наталії своїми словами
- Наталю, рідна! Неймовірне щастя, що ти є в моєму житті, така світла, добра та чудова. Бажаю, щоб цей вогник любові до людей і життя ніколи не меркнув у твоїх очах, а серце завжди вірило у дива. З іменинами!
- З Днем ангела, Наталко! Нехай кожен твій день буде наповнений щастям і радістю, вдома завжди буде все благополучно та спокійно, а всі цілі та мрії виконуються у найкоротші терміни. Будь щаслива, люба!
- Ната, щиро вітаю з іменинами! Хочу побажати, щоб серце твоє ніколи не знало прикрощів та смутку, очі сльозилися тільки від радості, а руки опускалися вниз лише від ваги квітів та подарунків. Усіх благ, любові та щастя!
Листівки для привітання Наталії з Днем ангела
Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав сім подарунків, які суворо заборонено дарувати жінкам з будь-якого приводу, згідно з народними прикметами.