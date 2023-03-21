Наташа, с именинами! Красивые открытки и короткие поздравления на День ангела Натальи

Не забудьте поздравить Нату с именинами

Имя Наталья на сегодня, пожалуй, одно из самых популярных женских имен в Украине. Ранее мы рассказывали, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Натальи в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку красивых поздравлений на именины для Наташи в стихах, прозе, картинках и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Натальи своими словами

Наташенька, родная! Невероятное счастье, что ты есть в моей жизни, такая светлая, добрая и чудесная. Желаю, чтобы этот огонек любви к людям и жизни никогда не меркнул в твоих глазах, а сердце всегда верило в чудеса. С именинами!

С Днем ангела, Наташа! Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем и радостью, дома всегда будет все благополучно и спокойно, а все цели и мечты исполняются в самые короткие сроки. Будь счастлива, дорогая!

Ната, от души поздравляю с именинами! Хочу пожелать, чтобы сердце твое никогда не знало горестей и печалей, глаза слезились только от радости, а руки опускались вниз только от веса цветов и подарков. Всех благ, любви и счастья!

Открытки для поздравления Натальи с Днем ангела

Напомним, ранее "Телеграф" называл семь подарков, которые строго запрещено дарить женщинам по любому поводу, согласно с народными приметами.