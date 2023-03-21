Именины Натальи в 2023 году: все дни, когда Ната празднует День ангела

Наверное, у каждого есть хоть одна знакомая Наташа

Имя Наталья весьма красивое и древнее, а еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Натальи в году.

Значение имени Наталья

Считается, что имя Наталья происходит от латинского "natalis", что значит "родная". Также оно может брать начало от "natus" или "dies natalis", что значит "относящаяся к рождению", "рождественская", "рожденная в Рождество".

Встречаются такие формы имени как Наталя, Наташа, Натуня, Тата, Татуся, Ната, Натаха, Натали, Наталка, Наточка.

Интересно, что само имя Наталья появилось на рассвете христианства, однако на территории современной Украины оно стало популярным только после пьесы Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

Среди известных украинок с именем Наталья достойны упоминания такие как писательница, организатор женского движения Наталья Кобринская, писательница Наталена Королева, певица Наталья Могилевская, актриса Наталья Ужвий, поэтесса Наталья Забила.

Принято считать, что носительницы имени Наталья обычно честные, морально чистоплотные, трудолюбивые, имеют чувство собственного достоинства и легко добиваются успеха. Также Натальи очень семейные и очень обидчивые, от критики у них опускаются руки.

Когда День ангела Натальи?

Носительницы имени Наталья празднуют именины пять раз в году по церковному православному календарю:

11 января, — мученицы Наталия Сундукова, Наталия Силуянова, Наталия Васильева;

22 марта, — Наталия Ульянова;

31 марта, — Наталия Бакланова;

8 сентября , — святая мученица Наталия Никомидийская, супруга мученика Адриана Никомидийского;

, — святая мученица Наталия Никомидийская, супруга мученика Адриана Никомидийского; 14 сентября, — Наталия Козлова.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему дарить любимой телефон на праздник, — плохая идея, согласно народным приметам.