З Воздвиженням чесного і животворчого Хреста Господнього! Яскраві листівки до свята з побажаннями миру і здоров’я

Побажайте вашим близьким щастя, радості та божої допомоги в цей чудовий день

Одна з важливих дат церковного календаря на цей місяць — Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього, що відзначається у четвер 14 вересня 2023 року. Раніше день шанували 27 числа, але у зв’язку з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар дату святкують раніше.

Як повідомляє ПЦУ в Facebook, Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього присвячено Господу Ісусу Христу. В цей день згадують чудесне віднайдення у IV столітті великої святині – Хреста, на якому розіп’яли Спасителя, що майже три століття пролежав у землі. Після знайдення святині біля гори Голгофи хрест возвели вгору – звідси і назва — Воздвиження.

14 вересня християни дотримуються суворого посту. В храмах на честь свята відбуваються урочисті служби, а також в середину будівлі виносять прикрашений зеленню і квітами хрест для загального поклоніння.

"Телеграф" публікує яскраві листівки зі святом Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього. Привітайте близьких гарною картинкою з побажаннями щастя, здоров’я, миру і божої ласки.

Привітання з Воздвиженням чесного і животворчого Хреста Господнього

Листівки на Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього

Раніше "Телеграф" писав, які ще свята відзначають українці у вересні. В цьому допоможе календар вихідних і свят.