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З Днем фармацевта 2023! Яскраві листівки та картинки

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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День фармацевтичного працівника відзначається у 2023 році – 16 вересня
День фармацевтичного працівника відзначається у 2023 році – 16 вересня. Фото Freepik

Привітайте знайомого фармацевта з його професійним святом, яке випадає на 16 вересня

Фармацевти та провізори в Україні відзначають професійне свято — День фармацевтичного працівника 2023. Оскільки свято щорічно відзначається у третю суботу вересня, то цього року воно випадає на 16 число.

Фахівці у цій сфері не тільки займаються продажем ліків, а і є кваліфікованими медичними працівниками з широкими знаннями в галузі медицини, здатними призначити найбільш відповідне лікування.

У період військових дій на території України роль фармацевтів набула особливої важливості, оскільки багато міст, що знаходяться близько до фронту, мають серйозні проблеми з медичною допомогою. У таких непростих обставинах фармацевти стали єдиними медичними фахівцями, які можуть допомогти хворим. Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, важливо проявити повагу та вдячність до їхньої нелегкої праці.

З Днем фармацевта 2023: листівки та картинки

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Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Він діє до 15 листопада 2023 року.

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#Поздоровлення #Свята #Листівки #День фармацевта