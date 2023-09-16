З Днем фармацевта 2023! Яскраві листівки та картинки

Привітайте знайомого фармацевта з його професійним святом, яке випадає на 16 вересня

Фармацевти та провізори в Україні відзначають професійне свято — День фармацевтичного працівника 2023. Оскільки свято щорічно відзначається у третю суботу вересня, то цього року воно випадає на 16 число.

Фахівці у цій сфері не тільки займаються продажем ліків, а і є кваліфікованими медичними працівниками з широкими знаннями в галузі медицини, здатними призначити найбільш відповідне лікування.

У період військових дій на території України роль фармацевтів набула особливої важливості, оскільки багато міст, що знаходяться близько до фронту, мають серйозні проблеми з медичною допомогою. У таких непростих обставинах фармацевти стали єдиними медичними фахівцями, які можуть допомогти хворим. Сьогодні, як і будь-якого іншого дня, важливо проявити повагу та вдячність до їхньої нелегкої праці.

З Днем фармацевта 2023: листівки та картинки

Нагадаємо, що в Україні продовжили воєнний стан, тому у вересні у зв’язку зі святами не буде додаткових вихідних чи скорочених робочих днів. Він діє до 15 листопада 2023 року.