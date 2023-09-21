Різдво Богородиці 2023: заборони та прикмети, яскраві листівки та музичні привітання українською мовою

Цього року дата цього неперехідного свята змістилася

Велике та світле свято Різдва Пресвятої Богородиці відзначалося в Україні за старим календарем 21 вересня – до цього року. Із 2023 року, з 1 вересня, новий церковний рік в Україні розпочався за новим літочисленням, оскільки українська церква перейшла на новоюліанський календар. Дати неперехідних свят змістилися на два тижні, тому цієї осені Друга Пречиста — це інша назва свята — вже відзначалася українськими православними та греко-католиками трохи раніше, а саме 8 вересня.

Зазначимо дуже важливий момент, перехід на новоюліанський календар не є примусовим. Рішенням Помісного Собору ПЦУ за церковними парафіями та монастирями зберігається право використовувати старий календар за їхнім бажанням. Також залишилася незмінною чинна методика розрахунку дати Великодня та свят, що переходять за ним.

Що не можна робити на Другу Пречисту — заборони та прикмети

У це великий свято вважається особливим гріхом лаятися, влаштовувати конфлікти, робити важку фізичну роботу. Тому глобальні домашні справи, такі як генеральне прибирання та миття вікон, краще відкласти на другий день.

Цього дня жінки, щоб зберегти красу до старості, вмивалися водою з джерела перед світанком. Дітей обливали холодною водою, щоб росли здоровими та міцними.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й осінь буде такою. А похмуре небо обіцяло настання швидких холодів.

Вітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

Якщо ви бажаєте сьогодні привітати своїх близьких зі святом, "Телеграф" підготував гарні листівки та відео-вітання українською мовою. Ви можете завантажити їх та переслати рідним, аби приділити їм увагу.

Відео вітання з Різдвом Пресвятої Богородиці

Раніше ми розповідали, як відбувався перехід на нове літочислення, чим новий церковний календар відрізняється від старого та від того, яким користуються католики. За вказаним посиланням ви можете подивитися та зберегти собі картинку з новими датами всіх важливих церковних свят на цей та наступний рік.