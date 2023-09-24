З Днем вихователя у дитячому садку 2023: красиві листівки, побажання українською

2023 року свято випадає на 24 вересня, але День вихователя відзначається ще в одну дату

Цього року День працівника дошкільної освіти відзначається двічі. Традиційна дата професійного свята припадає на останню неділю вересня. 2023 року вихователів вітаємо 24 вересня. Проте деякі установи дотримуються загальної дати та щорічно відзначають День вихователя 27 вересня.

Не можна недооцінити важливість ролі педагогів дошкільних закладів у процесі формування дітей. Саме в дитячих садках діти вперше освоюють соціальні навички, навчаються та набувають фундаментальних знань, які будуть їм корисні в майбутньому.

Цього дня традиційно вітають освітян дитячих садків, відзначають їхні професійні здобутки, влаштовують розважальні заходи. Крім того, у своє професійне свято вихователі можуть відвідувати семінари та конференції, щоб удосконалювати свої виховні навички.

"Телеграф" вітає всіх українських працівників дошкільної освіти зі їхнім святом. Ми зробили добірку гарних та яскравих листівок та вітальних картинок українською мовою, які сподобаються кожному вихователю.

До речі, 24 вересня за церковним новоюліанським календарем християни вшановують святу Феклу Іконійську. Ми писали, яких традицій наші предки дотримувалися цього дня.