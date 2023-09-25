Йом Кіпур 2023: душевні привітання з "Судним днем" у євреїв у картинках

Йом Кіпур — день покаяння та відпущення гріхів у євреїв

З вечора неділі, 24 вересня, і до вечора понеділка, 25 вересня, в юдаїзмі відзначається одне з головних релігійних свят — Йом Кіпур, який ще називають Судним днем або Днем спокути/очищення. Настає свято на 10 день після юдейського Нового року — Рош ха-Шана.

Євреї вірять, що на це свято Всевишній проводить остаточний суд над душами: записує кожного в одну з трьох книг (книга праведників, грішників та середніх) і ставить печатку. У Йом Кіпур заведено бажати один одному, щоб його ім’я було записано до книги Життя (праведників). "Гмар хатима това!", що в перекладі означає "Доброго вам остаточного підписання".

Також варто відзначити, що цього дня євреї дотримуються суворого посту і носять лише білий одяг, який асоціюється з чистотою.

"Телеграф" зібрав гарні та душевні привітання зі святом Йом Кіпур 2023, які можна надіслати знайомим у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання на Йом Кіпур 2023: картинки та листівки

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