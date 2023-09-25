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Йом Кіпур 2023: душевні привітання з "Судним днем" у євреїв у картинках

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Вітання на Йом Кіпур 2023 Новина оновлена 25 вересня 2023, 10:33
Вітання на Йом Кіпур 2023

Йом Кіпур — день покаяння та відпущення гріхів у євреїв

З вечора неділі, 24 вересня, і до вечора понеділка, 25 вересня, в юдаїзмі відзначається одне з головних релігійних свят — Йом Кіпур, який ще називають Судним днем або Днем спокути/очищення. Настає свято на 10 день після юдейського Нового року — Рош ха-Шана.

Євреї вірять, що на це свято Всевишній проводить остаточний суд над душами: записує кожного в одну з трьох книг (книга праведників, грішників та середніх) і ставить печатку. У Йом Кіпур заведено бажати один одному, щоб його ім’я було записано до книги Життя (праведників). "Гмар хатима това!", що в перекладі означає "Доброго вам остаточного підписання".

Також варто відзначити, що цього дня євреї дотримуються суворого посту і носять лише білий одяг, який асоціюється з чистотою.

"Телеграф" зібрав гарні та душевні привітання зі святом Йом Кіпур 2023, які можна надіслати знайомим у соціальних мережах чи месенджерах.

Привітання на Йом Кіпур 2023: картинки та листівки

Вітання з Судним днем 2023
Вітання з днем спокути у євреїв 2023
Вітання з днем спокути у євреїв
Вітання з Судним днем
Йом Кіпур 2023 поздоровлення
Йом Кіпур 2023 листівки
Йом Кіпур 2023 зображення
Йом Кіпур 2023
Вітання на Йом Кіпур
Вітання на Йом Кіпур 2023

Раніше "Телеграф" повідомляв, які свята відзначають українці у вересні 2023 року. Крім того, чимало важливих дат у церковному календарі цього місяця.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #Йом Кіпур